A AIT Worldwide Logistics, líder mundial em soluções de cadeias de fornecimento, anunciou hoje a abertura de dois novos escritórios na Malásia, um em Johor Bahru e outro em Kuala Lumpur. Estas incorporações estratégicas fazem parte da expansão mundial orgânica contínua da empresa para melhor atender seus clientes, em particular nos setores de tecnologia e fabricação, em toda a região da Ásia-Pacífico.

O escritório de Johor Bahru está posicionado em um dos principais estados econômicos da Malásia, que está preparado para um excepcional crescimento. A localização do escritório oferece acesso incomparável a Singapura, mercados de produção em rápido crescimento e um centro de tecnologia onde empresas líderes estabeleceram operações recentemente. Conhecido como um dos mais promissores locais de fabricação relacionadosàIA, Johor Bahru está pronta para desempenhar um papel significativo na cadeia de fornecimento internacional.

"Nosso novo escritório em Johor Bahru será crucial para dar suporteàestratégia de expansão da AIT no Sudeste Asiático", disse o Diretor de Negócios da AIT, Greg Weigel. “Ao estabelecer uma presença aqui, pretendemos promover conexões mais profundas com os clientes, sobretudo nos setores de tecnologia e fabricação, enquanto oferecemos soluções de logística de classe mundial que atendem às crescentes demandas."

Enquanto isto, o escritório de Kuala Lumpur está localizado nas proximidades de Cyberjaya, sendo o lar de clientes da AIT com uma gama diversificada de negócios, incluindo empresas nos setores industrial, tecnológico, saúde, alimentos, varejo de consumo e energia. E com muitos fornecedores de nível 2 com base na região, a AIT prevê uma grande demanda por carga aérea, em particular no setor de tecnologia.

“Com estes novos locais na Malásia, estamos entusiasmados por estender ainda mais flexibilidade e eficiência a nossos clientes", disse o Vice-Presidente Sênior da AIT para a Ásia-Pacífico, Wilson Lee. "Estes escritórios refletem nosso compromisso organizacional em oferecer soluções inovadoras de logística adaptadas às necessidades comerciais de nossos clientes."

Os dois novos escritórios da AIT apresentam um conjunto completo de serviços de gestão de transporte, incluindo soluções abrangentes de frete aéreo, marítimo e terrestre, administração de depósitos, logística de terceiros, entrega transfronteiriça, entrega profissional de produtos especiais, carga de projetos e desembaraço aduaneiro interno.

Sendo parte de mais de 150 instalações da AIT em todo o mundo, os novos escritórios também estão conectadosàinfraestrutura fundamental de transporte, incluindo proximidade aos principais portos, aeroportos, rodovias e sistemas de transporte público, garantindo operações logísticas contínuas em toda a região.

Além disto, como parte do investimento contínuo da AIT na Ásia, a empresa está transferindo seu escritório em Taipei a uma instalação maior para acomodar operações em crescimento e atender melhor às necessidades dos clientes.

AIT-Johor Bahru AIT-Kuala Lumpur No. 130 Jalan I-Park SAC 1/2 Taman Perindustrian I-Park 81400 Senai Johor Malásia 08-18 Kenwingston Business Centre Persiaran Bestari 63000 Cyberjaya Selangor Malásia

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma transportadora global de cargas que ajuda empresas a crescer expandindo o acesso a mercados em todas as partes do mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de suprimentos sediada em Chicago tem contado com uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis ??em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, energia, alimentos, governo, alta tecnologia, industrial, ciências biológicas e marítimo. Apoiado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta via mar, ar, terra e ferrovia – no prazo e dentro do orçamento. Com colegas de equipe especialistas em mais de 150 locais espalhados pelo mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de depósito e serviços de luvas brancas. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

