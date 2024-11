De 12 a 14 de novembro, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) reunirá destacados especialistas, acadêmicos e líderes do setor para discutir temas cruciais relacionados ao saneamento sustentável e eficiente do saneamento no Brasil. Celebrando os 40 anos da entidade, o Seminário Nacional Universalizar será um espaço de aprendizado e troca de experiências e ocorrerá no?Centro de Convenções e Eventos Brasil 21, em Brasília/DF. As inscrições estão abertas em: https://aesbe.inscrever.me/home

A Palestra Magna do evento será ministrada pela jornalista Giuliana Morrone, que abordará o tema central da edição "Saneamento Ambiental: Resiliência, Adaptação e Sustentabilidade em um Mundo em Transformação", no dia 12, das 11h às 12h.

A abertura será marcada por uma solenidade especial, que incluirá uma homenagem aos ex-presidentes da Aesbe. Ao longo dos três dias, diversos painéis abordarão assuntos centrais, como financiamento para o setor, parcerias com instituições financeiras internacionais, inovações tecnológicas, segurança hídrica e o impacto das mudanças climáticas. Discussões contarão com presenças de representantes do BNDES, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA) e CAIXA, entre outros. Além disso, o encontro terá participação de colaboradores e colaboradoras de todas as 24 companhias de saneamento associadas à Aesbe, incluindo os tomadores de decisão.

No dia 14 de novembro, a partir das 19h, será realizada a cerimônia de entrega do I Prêmio Nacional Universalizar, que reconhecerá projetos inovadores das companhias de saneamento associadas à Aesbe. Após a premiação, haverá os shows de SaiaBamba e Nando Reis.

Para conferir a programação completa e realizar sua inscrição, basta acessar https://aesbe.inscrever.me/home

Conexões

Coquetel de abertura -?No dia 12 de novembro, haverá um coquetel de abertura com atração musical, possibilitando uma maior interação entre os participantes.

Festa de encerramento -?No dia 14 de novembro, ocorrerá a grande celebração pelos 40 anos da entidade, com a realização da primeira edição do Prêmio Nacional Universalizar, com o reconhecimento das melhores práticas de companhias associadas à Aesbe.

Responsabilidade Socioambiental

A Aesbe reafirma seu compromisso com a sustentabilidade ao implementar ações concretas durante o evento. O?Selo Evento Neutro?garantirá que todas as emissões de carbono geradas sejam quantificadas e compensadas por meio de ações ambientais, como o plantio de árvores. Além disso, o programa?Sou Resíduo Zero?promoverá a gestão inteligente dos resíduos, com triagem, separação para reciclagem e reutilização, contribuindo para a redução de resíduos enviados a aterros sanitários e o incentivo à economia circular. O programa não apenas reduz a quantidade de resíduos enviados para os aterros sanitários, limitando as emissões de gases de efeito estufa, mas também gera emprego e renda para cooperativas de catadores, reincorporando os materiais recicláveis na cadeia produtiva. Este sistema vai além da reciclagem e reutilização, reestruturando os sistemas de produção e distribuição para reduzir o desperdício.

O Seminário Nacional Universalizar - Aesbe 40 Anos conta com os seguintes patrocinadores:

Patrocínio Master: Cagece;

Patrocínio Especial: Abes e Sanepar;

Parceria de Mídia: Embasa;

Patrocínio Ouro: Abratt; Agesan; Cedae; Enorsul; Unipar; Utilitas;

Patrocínio Prata: FESPSP; Manesco, Ramirez, Perez, Azevedo, Marques Sociedade de Advogados;

Patrocínio Bronze: Abar; Aegea; Fimm Brasil; Fundace e Vernalha Pereira

Apoio: Barbosa, Lima, Cruz e Nery Advocacia; Carrijo Advogados; FRN Advogados; Hagaplan Engenharia.

Serviço:

O quê:?Seminário Nacional Universalizar - Aesbe 40 Anos

Quando:?dias 12, 13 e 14 de novembro de 2024

Onde:?Centro de Convenções e Eventos Brasil 21 - Brasília (DF)

Inscrições e programação: https://aesbe.inscrever.me/home

Website: https://aesbe.org.br/novo/