Prêmio APIMEC IBRI conta com novidades em sua 5ª edição

A 5ª edição do Prêmio APIMEC IBRI acontece no dia 28 de novembro de 2024, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989, em São Paulo (SP). O evento ocorrerá a partir das 19 horas e vai premiar profissionais de Relações com Investidores, analistas e empresas em sete categorias: (1) Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Natural com credenciamento na APIMEC Brasil; (2) Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica - Small Cap com credenciamento na APIMEC Brasil; (3) Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica - Middle/Large Cap com credenciamento na APIMEC Brasil; (4) Melhor Profissional de Relações com Investidores Small/Middle Cap; (5) Melhor Profissional de Relações com Investidores Large Cap; (6) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Small/Middle Cap; (7) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Large Cap.

Em 2024, o Prêmio APIMEC IBRI traz a inclusão de novas categorias, ampliando o reconhecimento de excelência no mercado de capitais. As categorias foram divididas em Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica, segmentando entre Small Cap e Middle/Large Cap, permitindo uma avaliação mais precisa dos Analistas de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica, classificados de acordo com diferentes tamanhos de patrimônio líquido.

Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica compreende casa de análise envolvida na elaboração de relatórios destinados à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes. Compreendendo tanto as instituições integrantes do sistema de distribuição e qualquer outra pessoa jurídica que exerça a atividade de analista de valores mobiliários.

Ricardo Martins, presidente executivo da APIMEC Brasil, destaca a importância da premiação para o mercado de capitais. "Atualizamos algumas categorias na premiação que cresce a cada ano, ganha notoriedade por reconhecer a diversidade e a excelência das práticas adotadas por diferentes segmentos do mercado. Nosso objetivo é valorizar os profissionais e empresas que promovem as melhores práticas. Além disso, a dinâmica de votação cruzada - com analistas votando nos profissionais de RI e vice-versa - fortalece ainda mais essa troca de reconhecimento", avalia Martins.

"A colaboração entre o IBRI e a APIMEC Brasil consolida o Prêmio APIMEC IBRI, destacando aqueles que se sobressaem por sua transparência, inovação e excelência em atender às crescentes demandas dos investidores. Ao promover esse reconhecimento mútuo entre analistas e profissionais de RI, contribuímos diretamente para o desenvolvimento e a profissionalização do mercado de capitais brasileiro", declara Luiz Henrique Valverde, presidente executivo do IBRI.

A votação será realizada eletronicamente por meio de uma plataforma segura, que garante confidencialidade e transparência do processo. Associados da APIMEC Brasil e do IBRI, assim como analistas credenciados, serão responsáveis por eleger os melhores em cada categoria, de acordo com critérios como prontidão no atendimento a analistas, transparência na comunicação, além de inovação nas práticas de Relações com Investidores.

Os vencedores serão conhecidos durante uma cerimônia de confraternização. Com a premiação, a APIMEC Brasil e o IBRI reforçam o compromisso com a valorização das boas práticas no mercado de capitais, destacando profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor e contribuem para o fortalecimento da transparência e governança corporativa no Brasil.

O Prêmio conta com o patrocínio das empresas: ATG (Americas Trading Group); Bocater Advogados, Forvis Mazars; Innova - All Around The Brand, Madrona Fialho Advogados e MZ.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.premioapimecibri.com.br/

Website: http://www.ibri.com.br