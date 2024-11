Fórum ABRH-MG 2024 discute papel transformador da área de recursos humanos

O Centro Cultural Unimed-BH Minas foi palco do Fórum ABRH-MG 2024. Com plateia lotada, o evento reuniu líderes, gestores e profissionais de RH em uma jornada de aprendizado e troca de experiências. Com o tema "Humano e Social", a edição deste ano incentivou discussões sobre o papel das empresas como agentes de mudança e sobre como a gestão de pessoas pode transcender objetivos individuais, promovendo impacto social positivo.

Na abertura, o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seção Minas Gerais (ABRH-MG), Leandro Souza de Pinho, enfatizou o tema 'Humano e Social' "Acredito, sinceramente, que nosso desenvolvimento acontece em grupo, por meio das relações e do apoio mútuo. Precisamos olhar além de nossas salas, empresas e vidas pessoais; somente juntos podemos transformar a sociedade e a nós mesmos". Ele foi acompanhado pela presidente do Conselho Deliberativo da entidade ABRH Brasil, Eliane Ramos, e juntos deram as boas-vindas e destacaram a importância do evento ao focar no desenvolvimento das pessoas, da humanidade e da coletividade social.

O vice-presidente do Minas Tênis Clube, Wagner Furtado, ressaltou que "o estímulo à consciência coletiva e à humanidade impacta, positivamente, na qualidade de vida das pessoas". E o diretor-presidente da Unimed BH, Frederico Peret, fez uma reflexão sobre as mudanças no meio corporativo ao longo dos anos e o papel das empresas nesse cenário, segundo ele. "É preciso pensar, cada vez mais, nos ativos que nós temos, que são as pessoas que fazem parte das nossas empresas, das nossas cooperativas".

A palestra 'Esperança como Verbo', ministrada pela educadora Rita Von Hunty, professora de estudos culturais, língua e literatura inglesa, destacou a importância da adoção da esperança como uma prática ativa e transformadora diante dos desafios, das imposições governamentais, sociais e culturais. Enfatizou também a necessidade do povo em "reagir a tudo que parece não ter saída", como dizia Paulo Freire. Concluiu citando Plutarco "A mente não é um recipiente a ser preenchido, mas uma fogueira a ser acessa".

Ao abordar o tema 'Impacto social e negócios sustentáveis', o CEO da Dengo, Estevan Sartoreli, enfatizou a relevância de se colocar em prática ações imediatas voltadas à preservação ambiental, mediante à mudança climática e à perda da biodiversidade, além de questões relacionadas à área social. "É o momento de promovermos organizações que gerem venda digna e decente e promovam ambientes saudáveis para as pessoas, com inclusão social e justiça. Precisamos assegurar que essas pautas estejam no centro das diretrizes e estratégias das empresas".

Saúde

O nutricionista Daniel Cady, que palestrou sobre 'Saúde global e no trabalho', apresentou estudos que relacionam doenças com a ingestão de alimentos ultraprocessados, como depressão, ansiedade e processo inflamatório no cérebro. Reforçou, ainda, a necessidade da criação de ambientes mais saudáveis e harmônicos no trabalho para reter os talentos. "Um estudo revelou que as empresas que não investem em bem-estar têm uma taxa de rotatividade de 22% maior, então é preciso mudar isso".

Ao fazer o comparativo dos dias atuais com o passado, o médico oncologista Drauzio Varella – que trouxe a narrativa sobre 'Saúde – Vidas para além do diagnóstico' -, lembrou que em 1900, por exemplo, 10% da população trabalhava de forma sedentária (sentadas) e 90% em movimento. Hoje, 90% ganham a vida sentados e, apenas, 10% se movimentam. "Isso é uma coisa nova na história da humanidade". Outro fato que ninguém imaginaria, segundo ele, é que a depressão será a principal causa do absenteísmo no trabalho, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Já a psicanalista, pesquisadora e escritora, Maria Homem - que apresentou o tema 'Liderança e propósito' -, afirmou que hoje há uma profunda crise de sentido e uma gigantesca transição de valores.

O evento teve, ainda, o painel 'Organizações como propulsoras de melhorias para a sociedade' que contou com a participação da diretora executiva do Instituto Localiza, Alessandra Peixoto e da superintendente executiva de Relacionamento com o Cooperado e Sustentabilidade da Unimed BH, Rosana Chaves.

Houve também bate-papo de CEOs cujo tema foi 'Compromisso social e ações que transformam'. A roda de conversa contou com a presença dos empresários Lucas Provenza (Grupo Zelo) e Bruno Jacques Carneiro (Grupo Bel – Media e Tech). A mediação foi feita pela jornalista Tábata Poline, que foi a mestre de cerimônia do evento.

Website: https://www.linkedin.com/company/abrh-mg/?originalSubdomain=br