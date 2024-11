Niterra do Brasil é reconhecida no Ranking 100 Open Startups

A Niterra do Brasil, empresa global no fornecimento de velas de ignição e sensores de oxigênio, foi novamente reconhecida como uma das três principais empresas que mais se relacionam com startups no setor automotivo. Pelo segundo ano consecutivo, desta vez na 3ª posição do pódio, a companhia se destacou na categoria de Indústria Automotiva do Ranking 100 Open Startups, marcando seu compromisso com a inovação e sua atuação estratégica no ecossistema de startups brasileiro.

“Conquistar esse prêmio mais uma vez reflete nosso contínuo empenho em construir parcerias transformadoras e acelerar a inovação”, destaca Eduardo Tsukahara, vice-presidente da Niterra do Brasil. “Nossa abordagem foca em inovação ambidestra, com open innovation, impulsionando tanto a transformação digital quanto a criação de novas oportunidades de negócios para a Niterra do Brasil”.

Em 2024, a empresa teve sua posição entre as corporações líderes em inovação aberta, expandindo suas colaborações com startups. A companhia continua a integrar novas soluções ao seu portfólio, utilizando a expertise de novas empresas para enfrentar os desafios em diversos mercados.

A divisão de Inovação e Novos Negócios MOVA realiza as conexões estratégicas com startups no Brasil e América Latina, construindo parcerias estratégicas e colaborativas. É possível saber mais sobre como estabelecer relacionamento com a empresa através do seu site.

"Esse reconhecimento reforça a estratégia da Niterra do Brasil com movimentos de inovação aberta e expansão do portfólio, visando fortalecer sua posição em mercados como saúde, agronegócio, mobilidade, meio ambiente e energia, explorando oportunidades que vão além do setor automotivo tradicional".

Sobre a Niterra

A NGK SPARK PLUG, multinacional fundada em 1936 em Nagoya (Japão), passou a se chamar Niterra Co., Ltd., com a maior fabricante de velas de ignição no mundo, a empresa está presente em todos os continentes e, no Brasil, atua há 65 anos com uma fábrica de 625 mil m², em Mogi das Cruzes (SP) e cerca de 1.300 funcionários. O nome Niterra é uma combinação das palavras latinas "niteo" (brilhar) e "terra", simboliza a missão da empresa de contribuir para um planeta mais sustentável.

O Plano de Gestão de Longo Prazo NGK SPARK PLUG 2030 define cinco áreas de atuação global : Mobilidade, Saúde, Meio Ambiente & Energia, Comunicações e localmente foi inserido o segmento do Agronegócio.

As marcas NGK e NTK permanecem para seus segmentos automotivos e de sensores. Para mais informações, basta visitar: http://www.ngkntk.com.br





Website: https://mova.ngkntk.com.br/