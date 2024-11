A Blackmoor Investment Partners (“Blackmoor”), uma investidora de capital de longo prazo e proprietária ativa de empresas públicas europeias de alta qualidade com potencial de melhoria significativo, atraiu investimentos e nomeou Alex Savin como sócio sênior.

A Blackmoor foi fundada por Douglas Smith e Guido Schmidt-Chiari em 2017 para oferecer retornos superiores a seus investidores, implementando as melhores práticas de private equity para aplicar estratégias de criação de valor em suas empresas investidas. Desde sua criação, a empresa já realizou mais de 25 investimentos principais, tendo iniciado e implementado programas de mudança em todo seu portfólio, superando significativamente os benchmarks pertinentes.

Alex Savin possui uma vasta experiência em private equity, tendo trabalhado na prática de Private Equity da Bain & Company em Londres (Inglaterra) e Boston (EUA), e sendo cofundador de uma das empresas de private equity mais bem-sucedidas da Europa Central e Oriental, que contava com o apoio de investidores institucionais mundiais e apresentava resultados excepcionais. Antes de ingressar na Blackmoor, ele dirigiu a Chrome Capital, uma empresa de investimentos que opera na Europa e EUA. Savin dedicará seu tempo integralmenteàampliação e expansão do modelo da Blackmoor e ao crescimento de seus negócios. Com Savin a bordo, a equipe sênior da Blackmoor pretende aproveitar os sucessos do passado e melhorar sua abordagem distinta de private equity para investimentos públicos, a fim de se tornar a parceira preferida dos investidores globais que buscam gerar retornos extraordinários na Europa.

Douglas Smith, sócio sênior, comentou: “Alex é um importante consultor da nossa empresa há muitos anos. Sua nomeação supõe uma transformação para a Blackmoor e mostra nossa intenção de fortalecer ainda mais nossa abordagem principal de private equity para investimentos no mercado público. Em nossa função de acionista de referência estratégica, a Blackmoor trabalha com empresas e colegas acionistas para obter melhorias operacionais, fortalecer a governança e facilitar fusões e aquisições estratégicas para habilitar todo o potencial de nossas empresas. Nossa capacidade para aproveitar o impressionante histórico de mais de 30 anos e as redes de contatos de Alex será inestimávelàmedida que aprofundarmos nossos recursos de private equity em originação, participação e saída”.

Alexander Savin, sócio sênior, afirmou: “Estou entusiasmado com minha chegadaàBlackmoor devidoàforça da nossa equipe sênior, ao nosso histórico e às oportunidades que temos pela frente para expandir os negócios. Nossa estratégia temática de alta convicção nos permitirá capitalizar as inúmeras oportunidades em nossos mercados. Mal posso esperar para ajudar a expandir as capacidades de private equity da Blackmoor e seu potencial de gerar retornos superiores para um grupo mais amplo de investidores na Europa, nos EUA e no mundo todo”.

Para mais informações, acesse https://Blackmoorip.com ou entre em contato com enquiry@blackmoorip.com.

Sobre a Blackmoor

A Blackmoor Investment Partners é uma investidora de longo prazo e proprietária ativa de um número limitado de participações minoritárias estratégicas em empresas europeias de capital aberto de alta qualidade com potencial significativo de criação de valor e de fusões e aquisições.

Buscamos oferecer retornos superiores de longo prazo para nossos investidores, envolvendo-nos com os conselhos de administração e a direção de nossas empresas investidas para desbloquear valor por meio de melhorias na estratégia, nas operações, na estrutura de capital, nas relações com investidores e na execução de oportunidades estratégicas de fusões e aquisições.

A Blackmoor Investment Partners Limited é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA).

enquiry@blackmoorip.com