Filtros industriais podem reduzir custos e beneficiar eficiência energética

A busca por eficiência energética é uma prioridade nas indústrias, impulsionada pela necessidade de reduzir custos operacionais e minimizar o impacto ambiental. Um dos componentes críticos nesse processo são os sistemas de filtração, que desempenham um papel essencial na otimização do consumo de energia em diferentes etapas produtivas. Nesse contexto, os filtros industriais da Asstefil visam oferecer soluções para melhoramento da eficiência energética em diversos setores, como farmacêutico, químico e alimentício.

Os sistemas de filtração estão diretamente relacionados ao desempenho de equipamentos industriais, como sistemas de ventilação, compressores e turbinas. Segundo João Marcos dos Santos, engenheiro de produção da Asstefil, filtros que operam de forma inadequada podem aumentar a resistência ao fluxo de ar ou fluido, forçando os equipamentos a consumir mais energia para manter a produção nos níveis exigidos. “Com o uso de filtros adequados e regularmente mantidos, é possível minimizar essa resistência, otimizando o consumo de energia e reduzindo os custos operacionais”, diz ele.

Ainda de acordo com Santos, a escolha do filtro certo para cada tipo de aplicação é um fator determinante para garantir maior eficiência energética. Filtros de alta performance auxiliam na eliminação de partículas indesejadas e, ao mesmo tempo, asseguram que os sistemas funcionem com menor esforço, prolongando a vida útil dos equipamentos e evitando paradas não planejadas para manutenção.

Além disso, a substituição regular dos filtros evita o acúmulo de sujeira, que pode aumentar a pressão interna dos sistemas e, consequentemente, o consumo de energia. A Airlink Filtros indica que a troca adequada dos filtros pode resultar em uma economia de energia de até 15% em sistemas de ventilação e exaustão, por exemplo.

A aplicação dos filtros Asstefil está alinhada com as normas e regulamentações que visam a eficiência energética e a sustentabilidade nas indústrias. Ao garantir uma operação mais eficiente, as empresas podem não apenas reduzir seus custos, mas também atender às exigências ambientais e regulatórias em relação ao uso racional de recursos energéticos.

