Transformando espaços: cresce mercado de decoração

O mercado de decoração está em plena ascensão, apresentando um crescimento robusto nos últimos anos. De acordo com dados recentes, o setor de decoração no Brasil cresceu cerca de 10% em 2023, refletindo uma tendência crescente de investimento em ambientes mais personalizados e confortáveis. Dados conforme consta no site oficial do governo.

A valorização do lar, especialmente após a pandemia, tem impulsionado a demanda por móveis e acessórios de decoração. Estudos indicam que 70% dos consumidores estão dispostos a investir em produtos que tragam estilo e funcionalidade para seus lares. Além disso, a sustentabilidade se tornou um fator crucial, com 45% dos consumidores buscando opções eco-friendly na hora de decorar. Marcas que adotam práticas sustentáveis estão se destacando no mercado, atraindo um público cada vez mais consciente, segundo E-commerce Brasil

Dados da Kantar revelam que o consumo nos lares brasileiros continua crescendo. O volume de unidades adquiridas por viagem aumentou 7% no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. Esse aumento é ainda mais expressivo entre consumidores de menor poder aquisitivo, com as classes D e E, registrando alta de 8,7%.

O segmento de e-commerce também está em expansão, com vendas online de itens de decoração crescendo 30% anualmente. Isso facilita o acesso a uma variedade maior de produtos, permitindo que consumidores encontrem peças únicas sem sair de casa. O mercado de decoração no Brasil atualmente apresenta um panorama diversificado e competitivo, impulsionado por várias tendências e dinâmicas inerentes ao segmento.

O setor anda em sintonia com a moda e comportamento, transformando as tendências observadas em cores, texturas, relevos, aliados a evoluções funcionais e tecnológicas, lugar em que Meu Rodapé desponta por contar com itens de decoração diferenciados.

"O material base utilizado é o EVA, uma borracha sintética específica para decoração com maior densidade, o que faz dela resistente e flexível. Alguns modelos recebem laminação especial, o que dá uma estética diferenciada e sofisticada. Temos pesquisas constantes para busca de materiais limpos, sustentáveis e recicláveis. Estamos com projeto avançado de resíduo zero em nossas linhas de produção. Hoje estamos muito próximos dessa meta”, comenta Robson Ferreira, CEO da Meu Rodapé.

