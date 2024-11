A BK Japan Holdings Co., Ltd. (sede: Chiyoda-ku, Tóquio; presidente: Kazuhiro Nomura) lançará um hambúrguer exclusivo por tempo limitado para o Japão, o KYOTO Whopper®, nesta sexta-feira, 1º de novembro de 2024. Esse hambúrguer exclusivo foi desenvolvido em conjunto com a renomada empresa de arroz de Quioto, Hachidaime Gihey Co. (sede: Shimogyo-ku, Quioto; presidente: Gihey Hashimoto). O sanduíche conta com um hambúrguer de arroz especialmente elaborado e um hambúrguer 100% de carne bovina grelhado na brasa, coberto com um molho especial de gengibre no estilo japonês, que consiste em um molho de soja dashi infundido com o umami de quatro tipos de dashi e realçado com quatro especiarias japonesas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241030267830/pt/

KYOTO Whopper (Graphic: Business Wire)

Site especial do KYOTO Whopper®: https://app.burgerking.co.jp/bkad/kyotowhopper/index.html

A colaboração entre o Burger King® Japão e a tradicional empresa de arroz de Quioto, Hachidaime Gihey, levouàcriação do KYOTO Whopper® – que tem tudo para surpreender o mundo. Esse sanduíche exclusivo combina um hambúrguer 100% de carne bovina grelhado na brasa com um inovador hambúrguer especial de arroz, encarnando o compromisso de ambas as partes com a tradição, o sabor e a qualidade artesanal.

O KYOTO Whopper® conta com um hambúrguer 100% de carne bovina grelhado na brasa, coberto com um hambúrguer especial de arroz, elaborado com uma mistura de arroz branco colhido em 2024 e Kin no Ibuki (arroz integral) apenas para o KYOTO Whopper®, juntamente com alface fresca, tomate e cebola. Para finalizar, ele conta com um molho especial de gengibre no estilo japonês, que consiste em molho de soja dashi, que contém o rico umami de quatro tipos de dashi (bonito, lascas de cavala, cogumelos shitake e alga marinha) e infundido com quatro especiarias tradicionais japonesas (pimenta malagueta assada, pimenta japonesa, gengibre e casca de frutas cítricas secas). Esse sanduíche reúne tradição, sabor e qualidade artesanal, permitindo que você aproveite ao máximo a deliciosa combinação de carne e arroz.

Convidamos todo mundo do Japão, bem como seus visitantes, a experimentar o KYOTO Whopper®, um hambúrguer exclusivo do país nipônico criado por meio da colaboração entre o Burger King® Japão e a renomada empresa de arroz de Quioto, Hachidaime Gihey. Esse sanduíche certamente vai surpreender as pessoas do mundo inteiro!

Descrição do produto

Nome: KYOTO Whopper®

Data de lançamento: 1º de novembro de 2024

Preço: ¥990 cardápio, ¥1.290 refeição

* Disponível apenas nos restaurantes Burger King do Japão.

Sobre o BURGER KING®

Fundada em 1954, a marca Burger King® é uma rede mundial de sanduíches fast-food conhecida pela qualidade e valor de seus produtos, sendo o único lugar onde os clientes podem degustar do icônico sanduíche Whopper® grelhado na brasa. O Burger King conta com mais de 19 mil estabelecimentos em mais de 100 países. Quase 100% dos restaurantes Burger King são de propriedade e administrados por franqueados independentes, muitos deles empresas familiares que estão há décadas no mercado. O Burger King é uma subsidiária da Restaurant Brands International Inc. (RBI), uma das maiores empresas de restaurantes de comida rápida do mundo, com mais de US$ 40 bilhões em vendas anuais em todo o sistema e mais de 30 mil estabelecimentos em mais de 100 países. A RBI é proprietária de quatro das marcas de restaurantes de comida rápida mais proeminentes e emblemáticas do mundo: BURGER KING®, TIM HORTONS®, POPEYES® e FIREHOUSE SUBS®.

No Japão, a BK Japan Holdings é responsável pelo marketing doméstico e pelo gerenciamento das lojas, com operações como formação de novos franqueados, desenvolvimento de cardápio e estratégia de vendas, bem como o desenvolvimento e abertura de novos restaurantes.

Descrição da empresa

Nome: BK Japan Holdings

Endereço: Kyodo Building Ichibancho 3F, 16-1 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tóquio (Japão)

Site: https://www.burgerking.co.jp

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241030267830/pt/

Assessoria de Imprensa:

Escritório Executivo de Relações Públicas do Burger King® Japão (interno da ANTIL Inc.)

Equipe responsável: Omori, Kawashima, Nishida

E-mail: burgerking@vectorinc.co.jp