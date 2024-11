A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligentes, anunciou hoje a designação de Pamela Hennard como a nova Diretora de Diversidade e Inclusão. Em sua função expandida, Pamela irá liderar os esforços da NetApp para promover diversidade, equidade e inclusão em toda a organização dentro do processo de aquisição de talentos e durante toda a jornada do funcionário.

Pamela Hennard tem sido parte integrante do sucesso da NetApp, atuando como Vice-Presidente de Aquisição Global de Talentos. Com mais de 27 anos de experiência em recursos humanos, Pamela traz uma riqueza de conhecimento no desenvolvimento e liderança de equipes de alto desempenho. Durante a gestão de Pam na NetApp, sua orientação estratégica vem sendo essencial para definir e alcançar objetivos de recrutamento e integração, enquanto se alinha com iniciativas de diversidade, inclusão e pertencimento.

Ao longo de sua carreira, Pamela tem sido uma ferrenha defensora da diversidade e inclusão, trabalhando para integrar estes princípios em processos de recursos humanos e melhorar a representação de todos os grupos. Inspirada pelas dificuldades de seu pai em encontrar emprego após servir no exército, Pamela desenvolveu estratégias de recrutamento e retenção adaptadas para veteranos, mulheres, pessoas de cor, indivíduos LGBTQ+ e pessoas com deficiência.

"A elevação de Pamela Hennard a Diretora de Diversidade e Inclusão reflete sua liderança visionária, força impulsora e firme comprometimento em incorporar a diversidade em todos os níveis de nossa empresa", disse George Kurian, Diretor Executivo da NetApp. "Sua experiência é fundamental para moldar uma cultura onde a inovação prospera através da inclusão e onde talentos diversos impulsionam nosso próximo capítulo de crescimento. Estamos animados de que amplie sua função para liderar esta missão crucial."

A dedicação e as realizações de Pamela conferiram a ela o reconhecimento dentro do setor. Em 2021, foi homenageada como 'TA Professional of the Year' pela OnConferences e, em 2024, recebeu o prestigiado prêmio 'President's Volunteer Service' por suas imensas contribuições a organizações sem fins lucrativos.

Ao designar Pamela Hennard como Diretora de Diversidade e Inclusão, a NetApp reafirma sua dedicação em criar uma força de trabalho inclusiva e diversificada que impulsione a inovação e atenda melhor seus clientes.

"Estou realmente honrada em liderar a jornada de diversidade da NetApp enquanto transformamos a inclusão de uma iniciativa corporativa em uma força definidora da nossa cultura", disse Pamela Hennard, Diretora de Diversidade e Inclusão na NetApp. "Para a NetApp, a diversidade não é apenas uma meta; é a força motriz por trás da inovação, criatividade e mudança significativa, tanto dentro da nossa organização como nas comunidades que impactamos."

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241031156386/pt/

Contato de Mídia:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato com Investidores:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com