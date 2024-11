O mercado brasileiro de cuidados capilares está em plena expansão. No primeiro bimestre de 2023, o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) cresceu 14,1% em relação ao ano interior e a expectativa é de que o segmento de tratamento dos cabelos ultrapasse R$ 27 bilhões até 2027. Nesse cenário de crescimento, a Beautycolor Company aposta no lançamento da Headline, uma marca com foco em tratamento capilar.

O portfólio contempla oito linhas e 56 itens, todos 100% veganos, que podem ser usados diariamente em casa, sem alterar a rotina e sem a intervenção de um cabeleireiro.

“Cada consumidora busca resultados específicos para seus cabelos, como volume, alinhamento, brilho ou hidratação; e a Headline traz uma variedade de opções para atender um público amplo”, afirma Fabrício Bonin, CEO da Beautycolor Company.

Essa pluralidade está alinhada ao conceito de "Brazilian Beauty", uma tendência relacionada à valorização das belezas no Brasil. "Nesse cenário, o portfólio da Headline foi desenvolvido para atender a diversidade de cabelos, sejam eles cacheados, lisos, volumosos ou finos. Por exemplo, a linha Lisos Incríveis proporciona um alinhamento dos fios, com a conveniência do uso doméstico", afirma Fabrício Bonin. Ainda segundo ele, essa independência, aliada ao custo-benefício dos produtos, foi um dos pilares no desenvolvimento da marca.

Respeito à saúde e ao meio ambiente

A nova marca segue também o conceito de sustentabilidade, conhecido como "Clean Beauty", um movimento que valoriza produtos formulados com ingredientes seguros para a saúde e o meio ambiente. “A Headline se alinha a essa filosofia e utiliza ingredientes naturais e livres de substâncias químicas controversas”, diz Fabrício Bonin. Além disso, segundo ele, a marca adota práticas responsáveis ao longo de toda a cadeia de produção, utilizando apenas insumos não testados em animais e investindo em embalagens recicláveis.

Inovação contínua e perspectivas futuras

O mercado de tratamento dos cabelos evolui rapidamente, com foco em personalização e soluções adaptáveis para cada tipo de fio. A Beautycolor Company vê esse movimento como uma oportunidade de inovação contínua. "Nos próximos cinco a dez anos, o mercado deve integrar ainda mais os avanços tecnológicos com ingredientes naturais, oferecendo soluções instantâneas e precisas", prevê Bonin.

Atenta a isso, a Headline já investe em pesquisas que combinam tecnologia com práticas sustentáveis no desenvolvimento de produtos para cuidados capilares. Ademais, a marca realiza pesquisas de mercado contínuas com o propósito de oferecer produtos que atendam às demandas das consumidoras.









Website: https://www.linkedin.com/company/beautycolor/