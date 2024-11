A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que seu IP de processamento DeWarp DW200-FS obteve a certificação de segurança funcional automotiva ISO 26262 ASIL B. O certificado foi emitido pela TÜV NORD, uma instituição internacional de inspeção e certificação.

O IP DW200-FS da VeriSilicon aproveita algoritmos avançados de mapeamento de pixels e arquitetura de pré-busca de dados baseada em cache, que proporciona alta eficiência e consumo de largura de banda ultrabaixo no processamento de distorção de imagens. O IP DW200-FS suporta múltiplas especificações de amostragem de grade, incluindo 1x1, 4x4 e 16x16, ao atingir um equilíbrio ideal entre precisão de processamento e largura de banda em diversos cenários de aplicação. Seus recursos de mapeamento de pixels de alto desempenho podem ser amplamente utilizados ??para corrigir distorções de lentes olho de peixe ou com grandes ângulos, suportar união de múltiplas imagens para Bird Eye View (BEV), bem como executar ajustes de distorção prévia para projeções ou exibições de Realidade Aumentada (RA). Além disto, o IP DW200-FS integra um mecanismo de dimensionamento de imagem YUV com alto desempenho de seis canais, permitindo conexões diretas com processadores de sinal de imagem ou mecanismo de processamento de distorção. Suas saídas de resolução múltipla aprimoram ainda mais o desempenho da análise e reconhecimento de IA.

O IP DW200-FS da VeriSilicon e sua série IP Image Signal Processing (ISP) ISP8200-FS receberam com sucesso as certificações ISO 26262. Combinado com os IPs de interface de vídeo de nível automotivo e IPs de compressão de dados RAW da empresa, a VeriSilicon oferece uma solução ISP de segurança funcional automotiva abrangente para câmeras.

"A correção da distorção esférica eficiente e poderosa é crucial ao desenvolvimento de sistemas de câmera Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), ao permitir que sejam manuseados diversos sensores com vários tipos. Ela aprimora tanto as experiências de visualização humana quanto os linhas de produção de ISP com visão artificial. Nossas inovações em tecnologia de correção da distorção esférica foram adotadas pelos principais fornecedores de ADAS SoC ao redor do mundo", disse Weijin Dai, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de Propriedade Intelectual da VeriSilicon. "Para apoiar o rápido crescimento e os ciclos de tempo de comercialização cada vez mais curtos para SoCs automotivos, a VeriSilicon implementou um plano abrangente de segurança funcional automotiva em todo o seu portfólio de IP de processamento inteligente de pixels."

