A NTT DATA, líder global em negócios digitais e serviços de TI, foi nomeada Parceira Empresarial do Ano da Cisco, Parceira do Ano da região Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC) e Parceira do Ano da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) no Cisco Partner Summit 2024. Os Prêmios Globais do Cisco Partner Summit reconhecem os parceiros de melhor desempenho que demonstram inovação no fornecimento de soluções que ajudam os clientes a ter sucesso de novas maneiras. Concedido aos parceiros por seu sucesso notável e vendas e serviços exemplares, o Prêmio Global do Partner Summit é a mais alta forma de reconhecimento para os parceiros da Cisco.

A NTT DATA recebeu 40 prêmios no total, abrangendo o portfólio da Cisco, incluindo Networking, Segurança, Colaboração, Observabilidade, Data Center, Experiência do Cliente e Software e Infraestrutura de Nuvem.

“O tema do Partner Summit 2024 é 'Forward as One' e os vencedores do Prêmio Global do Partner Summit são exemplos fantásticos do nosso sucesso compartilhado e do poder da parceria”, disse Rodney Clark, vice-presidente sênior de parcerias e pequenas e médias empresas da Cisco. “ParabénsàNTT DATA por ter sido nomeada Parceira Empresarial do Ano, Parceira APJC do Ano e Parceira EMEA do Ano 2024. Vocês demonstraram sua capacidade de fornecer resultados excepcionais, responder aos desafios dos clientes e liderar em um cenário competitivo dinâmico.”

“A NTT DATA tem a honra de ter recebido 40 prêmios, incluindo três prestigiosos prêmios globais da Cisco, Parceiro Empresarial do Ano, Parceiro EMEA do Ano e Parceiro APJC do Ano. Esses prêmios são um testemunho do nosso compromisso inabalável de capacitar as iniciativas de transformação digital dos nossos clientes e fornecer resultados comerciais impactantes”, disse Dilip Kumar, diretor global de soluções tecnológicas da NTT DATA, Inc. ”Esse reconhecimento significativo ressalta nosso compromisso com a transformação digital. “Esse reconhecimento significativo ressalta nossa profunda experiência em tecnologia, liderança e experiências excepcionais do cliente no fornecimento de soluções transformadoras da bordaànuvem e serviços de ciclo de vida. Estamos orgulhosos de nossa forte colaboração com a Cisco, que nos permite ajudar as organizações a enfrentar desafios complexos e gerar um impacto significativo.”

“Garantir os principais prêmios da Cisco em duas de suas três regiões reflete nossa liderança no mercado global e excelência no fornecimento de soluções de redes seguras, cibersegurança, data center híbrido e local de trabalho digital e experiência do cliente e serviços de ciclo de vida para as organizações globais mais complexas do mundo”, disse David Bell, vice-presidente executivo de alianças estratégicas e programas de crescimento da NTT DATA, Inc. “Somos gratos pelo reconhecimento significativo e estamos ansiosos para expandir nossos negócios conjuntos com a Cisco.”

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma empresa global inovadora e confiável de mais de US$ 30 bilhões em serviços de negócios e tecnologia. Atendemos 75% das empresas da Fortune Global 100 e temos o compromisso de ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Como Global Top Employer (Melhor Empregador Global), temos diversos especialistas em mais de 50 países e um robusto ecossistema de parceiros de empresas estabelecidas e start-ups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções do setor, bem como o desenvolvimento, a implementação e o gerenciamento de aplicativos, infraestrutura e conectividade. Também somos um dos principais fornecedores de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT, que investe mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em Pesquisa e Desenvolvimento para ajudar as organizações e a sociedade a avançar com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Visite-nos em nttdata.com.

Sobre a Cisco

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é a líder mundial em tecnologia que conecta tudo com segurança para tornar tudo possível. Nosso objetivo é impulsionar um futuro inclusivo para todos, ajudando nossos clientes a reimaginar seus aplicativos, impulsionar o trabalho híbrido, proteger suas empresas, transformar sua infraestrutura e atingir suas metas de sustentabilidade. Saiba mais em The Newsroom e nos siga no X em @Cisco.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

