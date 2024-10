A TMA Systems, um fornecedor global líder de soluções de gestão de ativos empresariais (EAM) e sistema de gestão de manutenção computadorizada (CMMS), anunciou hoje a aquisição da MEX (Maintenance Experts), principal provedor de CMMS da Austrália. Com sede em Brisbane, a MEX atende a mais de 1.400 organizações e estabeleceu uma forte presença na região da Ásia-Pacífico.

A aquisição da MEX expande a presença geográfica da TMA Systems e aprimora seus recursos em vários setores, incluindo mineração, manufatura, energia e alimentos e bebidas. Ao combinar forças com a MEX, a TMA Systems tem como objetivo diversificar ainda mais suas ofertas, aprimorar a inovação de produtos e oferecer maior valor aos clientes em todo o mundo.

“Tanto a TMA quanto a MEX estão focadas na criação de soluções de nível internacional que proporcionam resultados impactantes nos mercados que atendemos”, disse Mark Simner, CEO da TMA Systems. “A equipe da MEX desenvolveu um produto impressionante que conquistou a confiança dos gerentes de instalações em toda a Austrália e na região da Ásia-Pacífico. Essa aquisição apoia o objetivo da TMA de se tornar o principal fornecedor independente de soluções de EAM e CMMS em todo o mundo.”

Stephen Ninnes, fundador da MEX, acrescentou: “A união das equipes da MEX e da TMA Systems tem muito a agradar. Ambas as empresas foram pioneiras no gerenciamento de instalações e cada uma delas traz pontos fortes exclusivos para a mesa. Combinando nossa experiência, estamos preparados para criar ainda mais valor para nossos clientes e acelerar o crescimento em novos mercados.”

Com a entrada da MEX no portfólio da TMA Systems, a base de clientes combinada agora ultrapassa 3.000 organizações em todo o mundo. O conjunto de soluções da TMA, que inclui WebTMA, Eagle CMMS, ProCal, PCX e Risk Partner, continua a atender a uma ampla gama de setores, como educação, manufatura, saúde, energia, infraestrutura, produtos farmacêuticos e o setor público.

A MEX representa a quarta aquisição da TMA desde seu investimento de 2021 na Silversmith Capital Partners.

“A aquisição da MEX é um marco importante para a TMA Systems”, disse Marc Munfa, sócio operacional da Silversmith e membro do conselho da TMA Systems. “Somos gratos a Stephen Ninnes por confiar na TMA para ser a administradora de uma empresa que ele construiu incansavelmente ao longo de três décadas.”

A RBC Capital Markets atuou como consultor financeiro e estratégico exclusivo da MEX na transação.

Sobre a TMA Systems

A TMA Systems é líder global no fornecimento de soluções avançadas de gestão de ativos empresariais (EAM) e sistema de gestão de manutenção computadorizada (CMMS), com mais de 30 anos de experiência ajudando os executivos de instalações a manter a excelência operacional e a garantir a confiabilidade de ativos essenciais. Com a confiança de milhares de organizações em todo o mundo, a TMA Systems capacita as equipes de instalações a aumentar a eficiência, reduzir custos e garantir a segurança.

Sobrea a MEX

A Maintenance Experts (MEX) é uma das principais fornecedoras de software de sistema de gestão de manutenção computadorizada (CMMS), atendendo a mais de 1.400 organizações de setores como mineração, manufatura, energia e alimentos e bebidas. Com sede em Brisbane, Austrália, a MEX oferece soluções inovadoras para ajudar as equipes das instalações a otimizar suas operações de manutenção.

Sobre a Silversmith Capital Partners

Fundada em 2015, a Silversmith Capital Partners é uma empresa de capital de crescimento sediada em Boston, com US$ 3,3 bilhões de capital sob gestão. A missão da Silversmith é fazer parcerias e apoiar os melhores empreendedores em empresas de tecnologia e saúde lucrativas e em crescimento. Os investimentos representativos incluem ActiveCampaign, Appfire, Apryse, DistroKid, impact.com, Iodine Software, LifeStance Health, Onbe e Webflow. Para obter mais informações, incluindo uma lista completa dos investimentos do portfólio, acesse www.silversmith.com ou siga a empresa no LinkedIn.

