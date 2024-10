A Berkshire Partners (“Berkshire”), uma firma de private equity com sede em Boston focada no mercado intermediário, anunciou hoje o fechamento do Berkshire Fund XI (“Fund XI”) com aproximadamente US$ 7,8 bilhões em compromissos de capital, tornando-o o maior fundo da Berkshire desde a fundação da empresa em 1986. O Fund XI teve uma demanda significativa, o que a empresa acredita destacar o apoio dos investidoresàsua estratégia de investimento multissetorial no mercado intermediário.

"Agradecemos o apoio do fantástico grupo de investidores globais e sofisticados, tanto antigos quanto novos, pois a demanda superou o valor inicialmente previsto para o fundo", afirmou Mike Ascione, diretor executivo da Berkshire Partners. "Acreditamos que nosso histórico de apoiar a transformação de empresas de alto potencial no mercado médio em líderes duradouros, ao longo de ciclos econômicos, ressoou com os investidores, e estamos confiantes de que estamos bem posicionados para continuar alocando capital e alcançando retornos atraentes nos setores de interesse".

Como especialista multissetorial focada no mercado médio, a Berkshire direciona estrategicamente oportunidades de parceria com empresas de quatro setores fundamentais: serviços empresariais e industriais, consumo, saúde e tecnologia e comunicações. A ampla experiência e o alinhamento profundo da equipe de investimentos de longo prazo da Berkshire posicionam a empresa para identificar oportunidades atraentes e mobilizar os recursos e capital necessários para guiar as empresas do portfólio em todas as fases de expansão e aprimoramento operacional.

Kirkland & Ellis LLP prestou assessoria jurídica para a Berkshire Partners.

Sobre a Berkshire Partners

A Berkshire Partners é uma empresa de investimento especializada em múltiplos setores, de propriedade 100% de seus funcionários, que investe em ações privadas e públicas. A equipe de private equity da organização investe em empresas bem posicionadas e em crescimento nos setores de serviços empresariais e industriais, consumo, saúde e tecnologia e comunicações. Desde sua fundação, a Berkshire Partners realizou mais de 150 investimentos em private equity, com um histórico sólido de colaboração com equipes de gestão para desenvolver as empresas em que investe. O grupo de ações públicas da empresa, Stockbridge, fundado em 2007, gerencia um portfólio concentrado com foco em investimentos de longo prazo atrativos. Para mais informações, acesse www.berkshirepartners.com.

