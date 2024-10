Cetrel participa do Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Technologies

A Cetrel marcou presença no Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Technologies (CIPOA), realizado de 7 a 11 de outubro de 2024, em Florianópolis, Santa Catarina. O evento reuniu especialistas globais no desenvolvimento de Tecnologias de Oxidação Química Avançada, um campo estratégico para o tratamento de áreas contaminadas e recursos hídricos.

Segundo André Souza, da área de Gerenciamento de Passivos Ambientais da empresa, o encontro foi uma oportunidade única para troca de experiências com especialistas de todo o mundo, contribuindo para a evolução das metodologias e tecnologias aplicadas pela companhia. "Nossa participação no CIPOA reafirma nosso compromisso de estar na vanguarda das soluções ambientais, principalmente em áreas críticas com contaminação de solos e águas subterrâneas", destaca Souza.

Durante o evento, a Cetrel apresentou dois trabalhos técnicos de grande relevância: "Desafios do Uso de Injeção de Ozônio para Oxidação Química In-Situ em Áreas Contaminadas com BTEX" e "Combinação de Oxidação Química In-Situ com Solidificação In-Situ para Tratamento de Áreas Contaminadas". As pesquisas demonstram o compromisso da empresa com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de abordagens inovadoras para remediação ambiental e tratamento de águas subterrâneas e solos contaminados.

De acordo com Souza, os resultados apresentados evidenciam a busca constante da Cetrel por novas formas de aplicar os processos oxidativos avançados, não apenas para melhorar a eficiência, mas também para fomentar debates e novas colaborações com a comunidade científica. "Ao compartilhar nossos conhecimentos, buscamos contribuir para o aprimoramento dessas tecnologias e inspirar novas pesquisas que tragam soluções mais eficazes e sustentáveis", ressalta ele.

Além disso, o intercâmbio de conhecimentos no CIPOA permitiu à equipe da Cetrel explorar as mais recentes inovações tecnológicas e científicas em Processos Oxidativos Avançados, abordando desafios ambientais emergentes.

Com expectativas elevadas, a Cetrel considera sua participação no CIPOA 2024 um marco importante para fortalecer seu posicionamento global e contribuir para o avanço das tecnologias ambientais. "Acreditamos que, por meio dessa troca, podemos gerar parcerias futuras e promover soluções que beneficiarão o meio ambiente e a sociedade como um todo", conclui Souza.

