Podium supera meta anual e projeta expansão para 2025

Impulsionadas por uma maior preocupação dos proprietários com a aparência e o funcionamento de seus veículos, empresas do setor de estética e reparos automotivos passaram a investir em novas tecnologias e atendimento personalizado para atrair donos de carros mais exigentes.



A sócia-administradora da Podium Centro de Reparação Automotiva, Thais Cristina Alves Fernandes, explica que, com a popularização de veículos elétricos e híbridos, o mercado de estética automotiva reconheceu uma demanda crescente por serviços especializados. “O consumidor está cada vez mais exigente, buscando não apenas manutenção de qualidade, mas também uma estética de alto nível para seus veículos”, avalia.



“Ao longo de 7 anos construímos uma trajetória movida pela confiança dos nossos clientes. Nesse período, superamos desafios e alcançamos conquistas que nos ajudam a manter uma boa posição no mercado. Desde o aumento da nossa base de clientes até a incorporação de novas tecnologias e serviços, estamos em busca de aprimorar a experiência de quem confia o cuidado do seu veículo a nós”, explica a empresária.



Com foco principal em serviços de funilaria e pintura, polimento e cristalização, vitrificação, estética automotiva e higienização de veículos leves e pesados, a Podium atua no mercado também oferecendo manutenções além do portfólio. “Uma vez que o cliente estiver na oficina, mesmo que precise de um serviço que não executamos, como na parte mecânica, providenciamos para que nossos parceiros venham até a sede e resolva”, aponta Fernandes.



A empresária afirma que, no último ano, a empresa expandiu a base de clientes e aumentou em 20% a capacidade de atendimento. “Também implementamos novas metodologias de gestão, otimizando processos internos e reduzindo o tempo de espera. Além disso, investimos em treinamentos contínuos para a equipe, buscando garantir um serviço mais especializado e personalizado”, completa.



Fernandes avalia que os resultados obtidos foram positivos, tendo superado as metas estabelecidas para 2024 com crescimento tanto em faturamento, quanto em número de clientes atendidos.



Projeções para 2025



Com a rápida mudança tecnológica do setor automotivo, a empresária afirma que um dos maiores desafios foi a adaptação às novas demandas de atendimento para carros elétricos e híbridos. “Isso exigiu investimentos em capacitação. Em contrapartida, introduzimos serviços voltados à manutenção desses veículos, além de novas técnicas de detalhamento automotivo com produtos mais sustentáveis.”



“Para 2025 pretendemos ampliar ainda mais nossa capacidade de atendimento regional e vislumbramos a possibilidade de levar nossos serviços para além das fronteiras. Além disso, seguiremos investindo em tecnologia para proporcionar uma entrega melhor, buscando manter a agilidade da entrega atual”, projeta Fernandes.



Mercado global de estética automotiva



Segundo uma pesquisa realizada pela Grand Research Review, estima-se que o mercado global de produtos para cuidados com o carro atinja US$ 14,1 bilhões até 2030. Na América do Sul, o Brasil está em primeiro lugar na perspectiva de receita, à frente da Argentina e do Chile.



Esse aumento pode ser atribuído à conscientização do consumidor em relação à reparação e manutenção de veículos, além do aumento significativo das vendas de automóveis. O balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontou crescimento de 15,7% nas vendas no primeiro semestre de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023.



Para saber mais, basta acessar: @oficinapodiumdf