A Motive Software Solutions, Inc, líder de mercado em serviços de habilitação, anuncia sua parceria com uma importante operadora de telefonia móvel na América do Sul para oferecer o primeiro serviço Starlink Direct-to-Cell (D2C). Essa colaboração inovadora permitirá que a operadora expanda seus serviços em todo o país e em regiões remotas da Antártica, onde as redes tradicionais são inacessíveis.

O IMPACT Entitlement Server da Motive, juntamente com serviços de hospedagem e gestão, será fundamental para administrar e oferecer o serviço Starlink. O programa piloto inclui a atualização para a versão mais recente do IMPACT Entitlement Server, hospedagem da solução e personalização adaptada ao ambiente da operadora. A operadora móvel atualmente atende mais de 6 milhões de assinantes de serviços wireless e é reconhecida por seu investimento contínuo em inovação, consolidando-se como líder no mercado de telecomunicações da região.

"Com essa nova e empolgante aliança, nosso cliente se torna a primeira operadora móvel da América do Sul a oferecer serviços móveis utilizando satélites Starlink de órbita baixa, estabelecendo um novo padrão de conectividade para a região", disse Nick Wennekers, vice-presidente sênior e gerente geral de gestão de dispositivos da Motive. "O serviço direct-to-cell, impulsionado por satélites de órbita baixa, permitirá que a operadora amplie significativamente sua área de cobertura, eliminando a necessidade de uma infraestrutura extensa de antenas celulares e garantindo comunicação contínua até mesmo nas áreas mais remotas do país".

Funcionalidades do Entitlement Server da Motive

O IMPACT Mobile Entitlement Server da Motive oferece funcionalidades abrangentes que atendem às crescentes necessidades de negócios para dispositivos móveis primários e secundários, seguindo as especificações ACME, TS.43 e AiD.02 para automóveis. O servidor também oferece suporte a múltiplos SIMs, transferência de plano, geofencing, melhoria de desempenho em 5G, Dual SIM Dual Standby (DSDS) e Ativação de Serviço no Dispositivo (ODSA).

Com monitoramento em tempo real e recursos de segurança aprimorados, o IMPACT Mobile Entitlement Server suporta tanto redes celulares tradicionais quanto tecnologias de satélite de nova geração, como o Starlink, garantindo uma entrega de serviço contínua e sem interrupções. Essas características o tornam um componente essencial para serviços D2C na expansão da cobertura móvel em áreas pouco atendidas.

Sobre a Motive

A Motive é a líder comprovada em soluções de gestão de dispositivos e serviços, com mais de 150 implantações globais e mais de 1 bilhão de dispositivos sob sua gestão. A empresa permite que provedores de serviços de comunicação ao redor do mundo gerenciem dispositivos em redes fixas, móveis e de IoT, ajudando operadoras de telecomunicações a maximizar sua infraestrutura e oferecer serviços de última geração.

