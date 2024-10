Centro-Oeste: Bocayuva Advogados é eleito melhor escritório

O escritório Bocayuva Advogados, localizado em Brasília (DF), conquistou o prêmio de Melhor Escritório de Advocacia do Centro-Oeste nas categorias de Direito Empresarial Público e Direito Previdenciário. A premiação foi concedida pela editora Leaders League Brasil.

Para determinar os vencedores, foram avaliados seis critérios a partir de uma pesquisa realizada com gestores jurídicos das principais empresas brasileiras. São eles: disponibilidade, inovação (criatividade), conhecimento do funcionamento da empresa (cliente), nível de conhecimento (expertise) do setor/indústria, qualidade do serviço e comunicação.

O escritório é liderado pelos advogados e sócios-fundadores Marcela Bocayuva e Felipe Bocayuva, que receberam os prêmios pessoalmente no dia 17 de outubro, em uma cerimônia na capital federal.

“O reconhecimento do Bocayuva Advogados marca uma nova fase na história do escritório, reforçando a posição no Centro-Oeste e no Brasil. Além disso, o prêmio evidencia um compromisso com a inovação e a visão de futuro, sobretudo em um segmento que ainda preserva tradições e protocolos extremamente formais”, avalia Marcela.

Para a advogada, a busca contínua por conhecimento técnico e o aperfeiçoamento acadêmico são fundamentais para integrar tradição e modernidade na prática jurídica, fortalecendo o desenvolvimento de uma advocacia mais conectada com as demandas da sociedade.

Ela diz ainda que vê o prêmio como um reconhecimento à liderança feminina e lembra que a advocacia brasileira é composta majoritariamente por mulheres, de acordo com um dado divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Nossa meta é promover uma advocacia ética, acessível e inovadora, além de propiciar e incentivar um espaço de maior liderança para as mulheres”, diz Marcela.

O escritório

Fundado em 2015, o escritório Bocayuva Advogados atua nas áreas de direito empresarial, direito previdenciário, trabalhista, cível e compliance, sendo especializado em demandas de alta complexidade ? incluindo atuação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os sócios-fundadores são descendentes diretos de Quintino Bocaiuva, jornalista e político brasileiro que atuou no processo de Proclamação da República, em 1889. O legado familiar é visto como uma fonte de inspiração para o escritório. “Honrar essa herança é mais do que um dever, é parte do nosso compromisso diário com a sociedade”, afirma Marcela.

