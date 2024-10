CEO explica o que é e como atua um profissional de CRE

O mercado imobiliário de escritórios em São Paulo tem se mostrado aquecido, com um crescimento de 17% em relação ao ano anterior, conforme estudo da Colliers International. Os imóveis das classes A e A+ representaram mais de 50% destes contratos, sendo o último trimestre do ano passado o melhor desde 2019.

Regis Souza, CEO da PMC, destaca que, para gerenciar, comprar, vender, alugar ou investir em imóveis comerciais ou industriais, contar com um profissional de Corporate Real Estate (CRE) é essencial. “Um profissional de Real Estate atua como intermediário entre compradores e vendedores e oferece consultoria especializada sobre o mercado, tendências de preços e estratégias de valorização de ativos”, explica.

Para ele, esses profissionais desempenham um papel crucial na identificação de oportunidades de investimento, avaliação de propriedades, negociação de contratos e garantia de conformidade com as leis e regulamentações locais. “Os especialistas em CRE possuem como objetivo maximizar o valor dos ativos imobiliários dos clientes, enquanto minimizam os riscos”, afirma Regis.

Além disso, o CEO da PMC explica que esses profissionais podem ajudar a promover a valorização de um imóvel lançando mão de diversas estratégias, “cada uma focada em melhorar o apelo, funcionalidade ou valor de mercado da propriedade”, afirma.

Abaixo, o especialista detalha algumas das estratégias mais eficazes que os profissionais de CRE podem implementar para valorização de imóveis:

Renovações e Reformas: melhorias estruturais com projetos de retrofit;

Paisagismo e Áreas Externas: investir em jardins e varandas para aumentar o valor percebido da propriedade;

Sustentabilidade: adoção de práticas ecológicas que atraem compradores preocupados com o meio ambiente;

Imóvel Regularizado: garantir que a propriedade esteja regularizada é essencial para evitar complicações legais e acelerar processos de venda.

Regis Souza destaca que, em sua visão, o mercado de Corporate Real Estate está se adaptando ao modelo "As a Service", que transforma a oferta de serviços imobiliários. “Na PMC, por exemplo, nosso processo de legalização evoluiu para incluir uma consultoria estratégica completa, focada em gerar valor ao cliente e auxiliá-lo na valorização do ativo. Oferecemos nossos serviços por um valor fixo por imóvel, garantindo previsibilidade financeira e alinhamento com os objetivos do cliente”, explica.

Para mais informações sobre como é possível maximizar os ativos imobiliários, basta acessar o site da empresa: https://propertymanagement.com.br/ e solicitar uma avaliação gratuita de propriedade.