Turista sérvia que caiu de 6 metros tem alta após cirurgia pouco invasiva

Marja Dragojlovic, de 26 anos, voltou para a Sérvia com alta médica. Sua recuperação, após a cirurgia para corrigir as múltiplas fraturas na coluna, foi considerada um sucesso pela equipe de neurocirurgiões da Medplus que opera no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias (RJ). Vinicius Zogbi, Felipe Muniz e Guilherme Wanderlei usaram uma técnica minimamente invasiva, de percutânea, pouco comum nos casos de alta complexidade onde há risco de sequelas graves.

Marja fazia uma trilha por um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro quando caiu de uma altura de seis metros. Teve múltiplas fraturas. As de ombro e braço foram resolvidas na capital fluminense, mas as de coluna precisavam de atendimento especializado e por isso ela foi transferida para o HMAPN, onde foi tratada pelos médicos da Medplus, que faz a gestão dos profissionais na unidade de saúde.

"Ela chegou aqui com três fraturas na coluna: uma cervical, uma dorsal alta e uma dorsal baixa instável, na altura da D11. Nosso desafio era estabilizar a coluna, corrigindo as fraturas sem dano neurológico, ou seja evitando que ela pudesse ter sequelas", explicou Zogbi. Segundo o neurocirurgião, a perícia da equipe e o fato de o hospital ter o material para implantar os 8 pinos e as duas hastes por meio de uma punção na pele para ter acesso a coluna, sem lesionar a musculatura, fez a diferença no tempo de recuperação. "Usando essa técnica percutânea minimamente invasiva a paciente que chegou na terça-feira passada, foi operada, voltou esta semana para tirar os pontos e já foi liberada para voltar para sua casa. Está sem dor e terá uma vida normal, sem sequelas", relatou Zogbi.

A cirurgia bem sucedida foi festejada pela equipe de gestores e do consulado da Sérvia. "A paciente está em ótimo estado de saúde", declarou o cônsul e ex-ídolo do futebol, Dejan Petkovic.

Para Tiago Simões Leite, diretor médico da Medplus, responsável pelos serviços especializados no hospital, "essa cirurgia com técnica de redução de riscos foi mais um desafio complexo vencido pelos profissionais do HMAPN". Recentemente, nesta unidade, se recuperaram após cirurgias um carpinteiro que teve o crânio perfurado por uma estaca, um menino baleado na cabeça e uma mulher que sofreu separação entre a coluna vertebral e a pelve num acidente de automóvel.

Medplus no HMAPN

No HMAPN, a MedPlus faz desde o planejamento de escalas me?dicas e gerenciamento de materiais e insumos, ate? a selec?a?o dos cerca de mil profissionais médicos que atuam no hospital em 26 especialidades. Desde a municipalização do Adão Pereira Nunes, no dia 19 de janeiro de 2022, a Medplus ajudou a efetivar 298.927 atendimentos de emergência, 183.695 ?atendimentos ambulatoriais, ?46.799 internações, 47.382 cirurgias e 510.139 exames de imagem no hospital.

