A ADx NeuroSciences, uma subsidiária integral da Fujirebio e líder no desenvolvimento de biomarcadores de doenças neurodegenerativas, e a Alamar Biosciences, líder em tecnologias de imunoensaio ultrassensíveis, anunciaram hoje uma parceria para o desenvolvimento de soluções personalizadas de ensaios de biomarcadores usando a plataforma de imunoensaio NULISA™ (Nucleic Acid Linked Immuno-Sandwich Assay) da Alamar e o sistema ARGO™ HT. Essa colaboração tem como objetivo fornecer ferramentas avançadas para a detecção e quantificação de biomarcadores críticos para apoiar o desenvolvimento terapêutico de doenças neurológicas.

Segundo os termos da parceria, a Alamar Biosciences e a ADx NeuroSciences combinarão seus respectivos conhecimentos para fornecer soluções de ensaio personalizadas para atender às necessidades específicas de empresas farmacêuticas que estão desenvolvendo novas terapias para doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer, Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a ADx NeuroSciences, líder reconhecida na pesquisa de biomarcadores para doenças neurodegenerativas”, disse o Dr. Yuling Luo, Presidente e CEO da Alamar Biosciences. “Ao combinar as capacidades de detecção ultrassensíveis da nossa plataforma NULISA com a ampla experiência da ADx no desenvolvimento de anticorpos e ensaios para neurociência, pretendemos acelerar o desenvolvimento de ensaios de biomarcadores que possam facilitar o desenvolvimento e a aprovação de terapias modificadoras de doenças neurodegenerativas”.

Koen Dewaele, CEO da ADx NeuroSciences, comentou: “Nossa colaboração com a Alamar Biosciences marca um avanço significativo em nossa missão de apoiar empresas farmacêuticas no desenvolvimento de seus programas terapêuticos. Cada fase na busca por uma terapia, do trabalho pré-clínico ao lançamento final do medicamento, exige ferramentas de biomarcadores específicas. Ao trabalhar com diversas plataformas tecnológicas, conseguimos disponibilizar nossos ensaios de biomarcadores na tecnologia certa no momento certo. Ao adicionar a plataforma NULISA, com sua notável sensibilidade, ao nosso portfólio de plataformas possíveis, fortalecemos nossa capacidade de apoiar nossa rede farmacêutica na busca por biomarcadores sob medida”.

Essa colaboração estratégica destaca o compromisso de ambas as empresas em avançar na detecção de biomarcadores e expandir as possibilidades de diagnóstico precoce e tratamento de doenças neurodegenerativas. Aproveitando o poder da plataforma NULISA, a Alamar Biosciences e a ADx NeuroSciences visam fornecer soluções de ponta que beneficiarão a pesquisa clínica e auxiliarão no desenvolvimento de novos tratamentos.

Sobre a Alamar Biosciences, Inc.

A Alamar Biosciences é uma empresa privada de ciências da vida com a missão de impulsionar a proteômica de precisão para possibilitar a detecção precoce de doenças. A plataforma proprietária NULISA da empresa, juntamente com o Sistema ARGO™ HT, funciona de forma integrada com os mais recentes avanços em genômica para alcançar uma sensibilidade de detecção na faixa de um dígito de attomolar, superando amplamente as tecnologias de detecção de proteínas de alta sensibilidade disponíveis no mercado atualmente. Para informações adicionais, visite alamarbio.com.

Sobre a ADx NeuroSciences NV

A ADx NeuroSciences é especializada na pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de biomarcadores neurodegenerativos para doenças como Alzheimer e Parkinson. Sua experiência é usada por empresas farmacêuticas e de diagnóstico de todas as partes do mundo para a concepção, desenvolvimento, produção e comercialização global de novos biomarcadores, apoiando o desenvolvimento de medicamentos promissores, seja monitorando o efeito do medicamento ou selecionando os pacientes certos em um estágio muito inicial da doença. Esses ensaios podem ser aplicados a uma variedade de plataformas, desde pesquisa até uso IVD. A empresa foi fundada em 2011 e foi adquirida em 2022 pela Fujirebio, membro do H.U. Group Holdings Inc., que está listada na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE: 4544). Para informações adicionais, visite www.adxneurosciences.com.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro do H.U. Group Holdings Inc., é líder global no campo de testes IVD de alta qualidade, com mais de 50 anos de experiência acumulada na concepção, desenvolvimento, produção e comercialização mundial de produtos IVD robustos. A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores do LCR para testes de DA, sob a marca Innogenetics, há mais de 25 anos. A Fujirebio continua sendo a única empresa com uma linha tão abrangente de ensaios manuais e totalmente automatizados para doenças neurodegenerativas e mantém parcerias constantes com organizações e especialistas clínicos do mundo inteiro para desenvolver novos caminhos para ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, mais fáceis e mais completas. Para informações adicionais, visite www.fujirebio.com.

