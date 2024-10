A Trustly, líder global em pagamentos via open banking, ou pagamentos via sistema financeiro aberto, está no caminho certo para processar US$ 100 bilhões em valor total de pagamentos (TPV) em 2024, destacando uma mudança substancial no setor de pagamentos,àmedida que os comerciantes de todas as partes do mundo continuam a explorar alternativas de cartão. Até o momento, mais de 112 milhões de consumidores usaram os produtos da Trustly no mundo inteiro, demonstrando o apelo das opções de pagamento por banco na finalização de compras.

A Trustly, Inc., a divisão das Américas da Trustly AB, está projetada para processar valores recordes de TPV em 2024, representando um crescimento de 33% em relação ao ano anterior. Elevando seu TPV até o momento para US$ 92,5 bilhões. Além disso, a Trustly, Inc. permitiu que os cobradores e as empresas de telecomunicações processassem mais de US$ 400 bilhões em pagamentos de contas desde o seu lançamento.

Na América do Norte, grande parte desse sucesso pode ser atribuídaàinteligência do mecanismo de risco da Trustly, Inc., que permite pagamentos garantidos em escala contra fundos não suficientes, fraudes e outros riscos de não pagamento, como estornos. No ano passado, os pagamentos garantidos da Trustly, Inc. cresceram 50% em volume.

O sucesso da Trustly, Inc. em 2024 é apoiado por uma série de colaborações estratégicas recentes, incluindo Bankify do BNY, Newline by Fifth Third, Coinbase, IGT e Light and Wonder. A líder em pagamentos via open banking também expandiu sua parceria com o Cross River Bank no início deste ano para incluir o FedNow, além da rede de pagamentos em tempo real (RTP), onde a Trustly, Inc. processou mais de US$ 17 bilhões em TPV até o momento.

Alexandre Gonthier, fundador e CEO da Trustly, Inc. disse: “O notável crescimento da Trustly é mais uma prova de que os pagamentos via open banking são uma alternativa viável aos cartões. Estou extremamente orgulhoso de nossa equipe excepcional e da liderança por todo o trabalho árduo e dedicação. À medida que a Trustly, Inc. cresce, continuaremos comprometidos em melhorar a experiência do usuário e impulsionar a adoção pelos consumidores, ao mesmo tempo que fortalecemos nossa posição como uma empresa revolucionária no setor de pagamentos”.

Gonthier também reiterou o compromisso da Trustly com a segurança da informação, validado ainda mais pela concessão de uma patente em 1º de outubro de 2024, por sua inovadora tecnologia Split-Token. A invenção permite que a Trustly estabeleça uma conexão segura com a conta bancária de um usuário sem armazenar o nome de usuário e a senha bancária do usuário. Para os clientes comerciantes e cobradores da Trustly – e para o sistema bancário norte-americano – este atributo de segurança único garante a segurança da informação, em vez de contribuir para o risco sistêmico que outros fornecedores de open banking criam ao armazenar nomes de usuário e senhas bancárias dos usuários.

Além de suas conquistas na América do Norte, a Trustly continua vendo sucesso na Europa, incluindo novos lançamentos com a Lenovo e a Foodora, como também uma parceria contínua com a ACE Money Transfer – que alcançou um crescimento de 40% nas remessas desde o início da colaboração em 2021. A subsidiária da Trustly no Reino Unido, Ecospend, também manteve sua parceria com a HM Revenue and Customs (HMRC) e continua trabalhando com o governo do Reino Unido no maior caso de uso por volume para pagamentos via open banking no mercado, com £ 30 bilhões em pagamentos de impostos processados desde o lançamento.

Aproveitando seu sucesso em importantes regiões, a Trustly está acelerando sua expansão na Alemanha, fortalecendo ainda mais sua presença pan-europeia. Com uma presença robusta em todos os principais mercados da UE, a Trustly está preparada para continuar seu crescimento estratégico em toda a Europa, com países adicionais programados para expansão antes do final de 2024.

Johan Tjärnberg, CEO do grupo Trustly, acrescentou: “Nosso sucesso na América do Norte é fenomenal – tudo graças ao trabalho excepcional de Alex e sua equipe. A adoção dos pagamentos via open banking pelos comerciantes disparou nos últimos anos. Nossas parcerias crescentes com grandes marcas – após a rápida adoção de nossa tecnologia revolucionária de reconhecimento, Trustly Azura, onde três em cada quatro clientes optam por participar – destacam nossa posição forte. O espaço moderno de conta a conta está projetado para alcançar US$ 10 trilhões até 2028. E temos orgulho de que nossas soluções de pagamento inovadoras estejam liderando o caminho”.

Esses desenvolvimentos globais ajudaram a Trustly a ganhar uma série de prêmios e reconhecimentos prestigiosos, incluindo um lugar na lista da CNBC das 250 principais empresas fintech do mundo em 2024. A empresa recentemente fortaleceu sua equipe de gestão, expandiu sua oferta em novos setores e investiu em vários executivos de nível C líderes da indústria ao entrar em um novo capítulo de crescimento em 2025.

A Trustly foi lançada em 2008 e cresceu rapidamente nos últimos 16 anos para se tornar líder global em soluções de pagamento via open banking. Com a missão de tornar os pagamentos on-line excepcionalmente práticos, a Trustly oferece uma plataforma de pagamento inovadora, preenchendo a lacuna entre consumidores e comerciantes. Sua tecnologia garante que as transações sejam processadas em tempo real, proporcionando velocidade e segurança para todas as partes envolvidas.

A dedicação da Trustly em revolucionar o setor de pagamentos se reflete em suas colaborações com grandes marcas, como PayPal, eBay e Hargreaves Lansdown na Europa e FanDuel, T-Mobile e Coinbase na América do Norte. Até o momento, a Trustly transformou o desempenho e a experiência de pagamentos de mais de 9.000 comerciantes em mais de 30 mercados, conectando-os a mais de 650 milhões de consumidores por meio de 12.000 bancos.

A Trustly é uma instituição de pagamento licenciada conforme a segunda diretriz de serviços de pagamento (PSD2). Ela opera sob a supervisão da Autoridade Sueca de Supervisão Financeira na UE e no EEE e da Financial Conduct Authority no Reino Unido. Nos EUA, a Trustly é regulamentada pelo estado, conforme necessário para atender a seus mercados-alvo.

