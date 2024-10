A Boomi™, líder em integração inteligente e automação, anunciou hoje o lançamento de um novo conector especializado projetado para agilizar a integração entre sistemas de terceiros e a plataforma Veeva Vault. Isso expande a colaboração da Boomi com a Veeva Systems, fornecedora líder global de soluções de software baseadas em nuvem para o setor de ciências da vida, para reunir conteúdo e dados para clientes mútuos.

Boomi Launches New Veeva Vault Connector to Simplify Application Integration in the Life Sciences Industry (Graphic: Business Wire)

À medida que as empresas de ciências da vida modernizam cada vez mais as operações com soluções avançadas, a demanda por conectividade perfeita para seus aplicativos Veeva – de comercial a P&D e qualidade – com aplicativos de negócios complementares continua crescendo. O conector Boomi para a Veeva Vault simplifica esse processo, aproveitando as APIs mais recentes da Vault para um acesso abrangente aos dados. Ao permitir que os usuários evitem projetos de codificação manuais, demorados e propensos a erros, o conector agiliza o processo de integração e gera ganhos de eficiência.

“A integração da Veeva Vault Platform com outros aplicativos e fontes de dados é fundamental para as empresas de ciências da vida que buscam modernizar suas operações”, disse Ed Macosky, diretor de Produto e Tecnologia da Boomi. “A Boomi está comprometida em ser a principal plataforma de integração para os clientes da Veeva, simplificando o processo de integração enquanto atende aos requisitos exclusivos dos setores de ciências biológicas e farmacêutica”.

Principais vantagens do conector Boomi para a Veeva Vault:

Conectividade simplificada: o conector Boomi para a Veeva Vault simplifica o processo de integração, aproveitando as APIs mais recentes do Vault para um acesso abrangente aos dados. Isso alivia o peso da codificação manual ao passo que melhora a experiência do usuário.

o conector Boomi para a Veeva Vault simplifica o processo de integração, aproveitando as APIs mais recentes do Vault para um acesso abrangente aos dados. Isso alivia o peso da codificação manual ao passo que melhora a experiência do usuário. Ambiente de desenvolvimento Low-Code: a Boomi Enterprise Platform permite que pesquisadores e partes interessadas no negócio criem e implantem integrações rapidamente, automatizando seus processos sem a necessidade de vasta experiência em codificação.

a Boomi Enterprise Platform permite que pesquisadores e partes interessadas no negócio criem e implantem integrações rapidamente, automatizando seus processos sem a necessidade de vasta experiência em codificação. Flexível e seguro: com opções para implantações em nuvem, no local e híbridas, os clientes da Veeva podem configurar seus serviços de integração para atender aos rigorosos padrões de conformidade regulatória, incluindo HIPAA.

com opções para implantações em nuvem, no local e híbridas, os clientes da Veeva podem configurar seus serviços de integração para atender aos rigorosos padrões de conformidade regulatória, incluindo HIPAA. Automação para processos de negócio acelerados: uma vez integrado, os clientes da Veeva podem aproveitar a Boomi Enterprise Platform para automatizar fluxos de trabalho utilizando dados da Veeva Vault, aumentando a eficiência operacional e acelerando a tomada de decisões.

“A Veeva Vault é a base para o desenvolvimento e a comercialização de medicamentos nas ciências da vida. A integração perfeita dos aplicativos Vault, incluindo o Vault CRM, com outros sistemas de terceiros é essencial para a eficiência operacional”, disse Jared Katz, diretor sênior de Estratégia da Veeva Development Cloud. “Com sua plataforma de baixo código e conector para o Vault, a Boomi ajuda a simplificar e otimizar o processo de integração”.

Saiba mais sobre como usar a Boomi Enterprise Platform para integrar-seàVeeva Vault aqui. Comece a usar o Conector Veeva Vault aqui.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações no mundo inteiro a automatizar e otimizar processos críticos para alcançar resultados de negócios mais rapidamente. Aproveitando os recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente os sistemas e gerencia os fluxos de dados com gerenciamento de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que ultrapassa 20.000 empresas globalmente e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a maneira como empresas de todos os tamanhos alcançam agilidade nos negócios e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

