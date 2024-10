A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, tem orgulho de apresentar sua solução de controle parental, agora certificada com os emblemas da Lei de proteção da privacidade on-line das crianças (COPPA) dos EUA e GDPRkids™ (Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) específico para crianças) privacidade garantida. Os controles parentais aprimorados da Xsolla oferecem aos desenvolvedores de jogos uma solução integrada para proteger os jovens jogadores, ao mesmo tempo em que permitem que os pais gerenciem e controlem o acesso de seus filhos a pagamentos digitais, garantindo transações seguras.

À medida que os desenvolvedores começam a adotar estratégias de venda direta ao consumidor, como lojas virtuais, para complementar as vendas de plataforma, eles enfrentam novos desafios em torno da conformidade. Enquanto as plataformas gerenciam muitas questões regulatórias, os jogos vendidos diretamente aos consumidores devem navegar por complexidades das quais as plataformas os protegiam anteriormente. Isso se tornou especialmente crítico nos últimos anos, pois a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA tomou medidas contra vários desenvolvedores de jogos e provedores de conteúdo digital por violações da Lei de proteção da privacidade on-line das crianças (COPPA) dos EUA.

A adesão a normas legais como COPPA e GDPR para atender aos requisitos jurisdicionais em todos os mercados destaca a crescente demanda por soluções eficazes de controle parental. Em resposta a essa demanda crescente, especialmente em plataformas em que os jogadores mais jovens são mais vulneráveis a gastos excessivos, a Xsolla, após sua parceria com a PRIVO no ano passado, desenvolveu um conjunto robusto de ferramentas de controle parental.

Os recursos de controle parental da Xsolla incluem:

Limitação de idade : verifique com precisão as idades dos usuários para garantir a conformidade com os regulamentos e proteger menores de transações não autorizadas.

: verifique com precisão as idades dos usuários para garantir a conformidade com os regulamentos e proteger menores de transações não autorizadas. Consentimento do responsável e notificações e aprovação em tempo real : permita que os responsáveis ??recebam notificações instantâneas por e-mail ou SMS para aprovar ou recusar transações iniciadas por menores, fornecendo uma camada adicional de segurança e controle.

: permita que os responsáveis ??recebam notificações instantâneas por e-mail ou SMS para aprovar ou recusar transações iniciadas por menores, fornecendo uma camada adicional de segurança e controle. Histórico de transações abrangente : esta opção exibe todas as transações na conta Xsolla do responsável, oferecendo total transparência e facilidade de monitoramento.

: esta opção exibe todas as transações na conta Xsolla do responsável, oferecendo total transparência e facilidade de monitoramento. Limites de gastos: permita que os responsáveis ??definam limites de gastos e permissões específicas para menores, adaptando a experiência às necessidades de suas famílias.

Anton Zelenin, diretor de produtos da Fintech na Xsolla, compartilhou seus pensamentos sobre o lançamento: “Na Xsolla, acreditamos que criar um ambiente seguro e protegido para jovens jogadores é essencial. Nossos controles parentais certificados pela COPPA capacitam pais e desenvolvedores ao garantir transparência e segurança em transações de jogos. Estamos comprometidos em ajudar os desenvolvedores a atender aos requisitos regulatórios, ao mesmo tempo em que oferecemos tranquilidade às famílias.”

A solução de controles parentais da Xsolla permite que os desenvolvedores de jogos cumpram as regulamentações globais e, ao mesmo tempo, oferece aos pais maior visibilidade e controle sobre as transações no jogo. Ao integrar esse recurso, a Xsolla aborda preocupações fundamentais sobre a proteção de crianças contra compras não autorizadas ou excessivas, promovendo um ambiente de jogo mais seguro para famílias em todo o mundo.

Para obter mais informações sobre os controles parentais da Xsolla e como eles podem aumentar a segurança e a conformidade dos pagamentos em seus jogos, acesse Xsolla | Xsolla Blog

