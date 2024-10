A NIQ, empresa líder mundial em inteligência de consumo global, anunciou hoje o lançamento das soluções Marketing Mix Modelling (MMM), ajudando clientes internacionais a otimizar seus investimentos e eficácia de marketing. Isto é parte da expansão mundial da divisão de mídia da NIQ, que destaca o contínuo compromisso da NIQ em oferecer aos clientes o Full View™ e intensificar suas capacidades de marketing. Com presença em mais de 75 países, a MMM da NIQ tem por base a confiabilidade de seus dados proprietários a nível de loja, respaldados por 100 anos de experiência analítica e no setor.

Em apenas alguns meses de expansão dos negócios, a MMM da NIQ tem programas ao vivo com mais de 30 clientes em diversos setores internacionais: varejistas, editoras e fabricantes de empresas da Fortune 500.

Liberando o crescimento da ROI com métodos comprovados e as melhores soluções da categoria:

A NIQ fornece a Full View™: Cobertura mundial de dados, impulsionada por ativos de dados de ponto de venda e mídia digital a nível de loja para informações precisas e processáveis.

Cobertura mundial de dados, impulsionada por ativos de dados de ponto de venda e mídia digital a nível de loja para informações precisas e processáveis. Integração perfeita de mídia: Integração de dados mediante parcerias de privacidade segura com editoras líderes e canais de dados diretos.

Integração de dados mediante parcerias de privacidade segura com editoras líderes e canais de dados diretos. A experiência em marketing encontra a excelência consultiva: Presença mundial e local de especialistas em categorias e equipes de ciências de marketing. Modelos de dados granulares exclusivos que ajudam a otimizar o impacto Abaixo da Linha (Below the Line - BTL) e Acima da Linha (Above the Line - ATL) com precisão. Módulos para medir o impacto total a curto e longo prazo do efeito Mídia e Halo em todo o portfólio. Medição do aumento de vendas por campanhas de mídia e regiões geográficas específicas para quantificar o desempenho. Um aplicativo baseado em nuvem com visão de futuro que permite cenários e otimização para planejamento de mídia.



"Estamos animados com esta expansão, pois continuamos fazendo investimentos em nossa divisão de mídia. A NIQ tem um legado de oferecer as melhores soluções analíticas e de marketing da categoria durante mais de 100 anos, impulsionadas por nossos dados mundiais superiores, equipes de especialistas e profundo conhecimento das marcas de nossos clientes. Estabelecemos com sucesso profundas parcerias com as principais editoras e continuaremos fazendo investimentos em nossa plataforma analítica, bem como expandindo nossa presença e dados para oferecer soluções de medição de marketing de classe internacional a nossos clientes", disse Lana Busignani, Diretora Geral de Mídia Global na NIQ .

O lançamento da MMM, como parte do portfólio de mídia da NIQ, se baseia em nossa missão de fornecer a compreensão mais completa dos consumidores e permitir que nossos clientes convertam conhecimentos em ações. Também expandimos nossos serviços para oferecer o Matched Market Testing (MMT), ajudando clientes a medir o efeito de vendas de uma campanha de mídia em um ambiente ao vivo antes do lançamento. A NIQ continuará desenvolvendo nossas soluções de capacitação através de nosso rico ecossistema de dados, tecnologia de ponta, capacidades de IA e experiência para impulsionar o crescimento de nossos clientes e parceiros de varejo.

Sobre a NIQ:

A NIQ é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, ao proporcionar a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelar novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, que reúne os dois líderes do setor com alcance mundial incomparável. Hoje, a NIQ tem operações em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma leitura holística do varejo e os conhecimentos mais abrangentes do consumidor, entregues com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com

