A Laserfiche, principal fornecedora de SaaS em gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, apresentou hoje o Laserfiche 12, a versão mais recente do software Laserfiche, que oferece aos clientes auto-hospedados as inovações e novos recursos mais avançados da história recente da Laserfiche. A disponibilidade geral do Laserfiche 12 está prevista para 6 de novembro de 2024.

O Laserfiche 12 revoluciona a experiência do usuário, oferecendo melhorias centradas no cliente para a interface do Laserfiche e uma administração mais poderosa voltada para escalabilidade, além de facilitar a navegação e gestão da plataforma. A atualização oferece um gerenciamento de metadados mais intuitivo, uma gestão de identidade aprimorada, configurações mais consistentes e uma melhor usabilidade em toda a suíte de produtos Laserfiche.

Mais fácil de usar do que nunca

O Laserfiche 12 traz uma interface de usuário renovada com navegação mais intuitiva, permitindo que os usuários aproveitem todos os recursos que impulsionam a produtividade em suas organizações, de forma mais rápida e fácil. Um designer de metadados atualizado exibe visualizações compactas e ricas em dados, com uma configuração visual de metadados que reduz erros e torna a configuração mais simples para funcionários menos técnicos. O novo modo de teste para processos de formulários permite que os usuários testem com segurança formulários internos ou públicos sem interromper os ambientes em operação, garantindo que os processos funcionem sem problemas enquanto protegem seus dados de produção.

Mais poder na ponta dos seus dedos

O novo Admin Hub oferece métricas centralizadas, visualizações e registros, proporcionando aos administradores do Laserfiche uma visão geral dos dados administrativos, simplificando a gestão e o suporte do sistema. Ferramentas de gestão de identidade empresarial mais robustas e uma gestão de usuários eficiente, incluindo gestão de grupos SCIM, aumentam a segurança e agilizam a administração e a integração de novos usuários.

Recursos de treinamento robustos

Um cronograma de lançamentos contínuo trará recursos altamente aguardados para aprimorar ainda mais a experiência do Laserfiche 12. O Laserfiche também oferecerá recursos de treinamento abrangentes e oportunidades de certificação para apoiar os usuários em todas as etapas do processo.

"Estamos empolgados em trazer este lançamento marcante para nossos clientes auto-hospedados, que inspiraram muitas dessas melhorias", disse Justin Pava, diretor de gestão de produtos da Laserfiche. "O Laserfiche 12 reafirma nosso compromisso em criar um software que as pessoas adoram usar, com novos recursos que agilizam a gestão de metadados e o teste de processos, facilitam a administração e configuração e simplificam a implementação. Os usuários terão menos cliques e fricção e mais produtividade e inovação".

Para saber mais, acesse laserfiche.com/lf12.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal fornecedora de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Com fluxos de trabalho poderosos, formulários eletrônicos, gestão de documentos e análises, a plataforma Laserfiche® acelera a execução dos negócios, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Entre em contato com a Laserfiche:

