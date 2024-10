A DP World, líder global em logística e soluções de cadeia de suprimentos, anuncia a abertura de seu novo escritório de agenciamento de cargas na Cidade do Panamá, Panamá. Este escritório é a mais recente adiçãoàcrescente rede da DP World na América Latina, reforçando ainda mais sua capacidade de oferecer soluções integradas de cadeia de suprimentos de ponta a ponta para empresas em toda a região.

O escritório oferece uma linha completa de serviços de agenciamento de cargas, incluindo frete marítimo para FCL (carga completa) e LCL (carga fracionada), frete aéreo, despacho aduaneiro, armazenagem, transporte multimodal e facilidades de seguro. Esses serviços, apoiados pela infraestrutura global da DP World, permitirão aos clientes otimizar suas cadeias de suprimentos, melhorar a visibilidade das cargas e aumentar a eficiência operacional.

Morten Johansen, diretor de operações da DP World Americas, disse: "a posição estratégica do Panamá no centro do comércio global faz dele o local ideal para expandirmos nossas operações de agenciamento de cargas. Esse escritório permitiráàDP World oferecer aos nossos clientes no Panamá e em toda a América Latina soluções logísticas mais completas que atendam às complexidades das cadeias de suprimentos modernas. Estamos animados em aproveitar nosso alcance global para fornecer serviços personalizados e eficientes para indústrias locais, como varejo, automotiva, manufatura, saúde e setores industriais".

A localização geográfica do Panamá, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico, fez do país um centro crucial para o comércio internacional. Sua avançada infraestrutura logística, que inclui portos, aeroportos e sistemas ferroviários interoceânicos, ofereceàDP World uma conectividade incomparável com os mercados globais. O novo escritório terá um papel fundamental na facilitação do comércio pelas Américas e além, reforçando o compromisso da DP World em apoiar o crescimento econômico regional.

Terry Donohoe, vice-presidente sênior de agenciamento de cargas da DP World Americas, disse: "nosso escritório na Cidade do Panamá não apenas expande a presença operacional da DP World, mas também aumenta nossa capacidade de oferecer soluções que apoiam os negócios locais. Desde soluções tradicionais de frete aéreo, marítimo e despachos aduaneiros até serviços mais especializados, como transporte refrigerado para perecíveis e manuseio de cargas especiais, estamos prontos para atender às diversas necessidades do mercado panamenho".

"O escritório do Panamá apoia a estratégia de sustentabilidade "Our World, Our Future" da DP World, integrando iniciativas verdes voltadas para a redução de emissões de carbono e a promoção da eficiência no uso de recursos. Isso está alinhado com o compromisso de longo prazo da empresa com a responsabilidade ambiental e o crescimento sustentável dentro da cadeia de suprimentos global", acrescentou Donohoe.

Desde meados de 2023, a DP World lançou mais de 150 novos escritórios de agenciamento de cargas globalmente, sendo 20 deles estrategicamente localizados nas Américas. Essa expansão complementa as operações existentes da empresa na América Latina, que incluem Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Panamá, Peru e Suriname. A DP World planeja abrir mais de 180 escritórios ao redor do mundo, com novas unidades nos Estados Unidos e na América Latina.

Sobre a DP World

O comércio é a força vital da economia global, criando oportunidades e melhorando a qualidade de vida das pessoas em todas as partes do mundo. A DP World existe para melhorar o fluxo de comércio mundial, mudando o que é possível para os clientes e as comunidades que atendemos globalmente.

Com uma equipe dedicada, diversificada e profissional de mais de 108.100 funcionários de 161 nacionalidades, abrangendo 74 países em seis continentes, a DP World está impulsionando o comércio cada vez mais rápido em direção a uma cadeia de suprimentos perfeita e adequada para o futuro.

Estamos transformando e integrando rapidamente nossos negócios — portos e terminais, serviços marítimos, logística e tecnologia — unindo nossa infraestrutura global com a expertise local para criar soluções de cadeia de suprimentos mais fortes e eficientes que podem mudar o comércio mundial.

Além disso, estamos remodelando o futuro investindo em inovação. De sistemas de entrega inteligentes a empilhamento automatizado de armazéns, estamos na vanguarda da tecnologia disruptiva, impulsionando o setor para melhores formas de comércio, minimizando as interrupções desde o chão de fábrica até a porta do cliente.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241022258903/pt/

Mídia da DP World Americas:

Melina Vissat, líder de comunicações

C: (+1) 704-605-6159

E: melina.vissat@dpworld.com