Pesquisa destaca a necessidade de materiais escolares inclusivos

A Play Pesquisa, junto ao Grupo Leonora, conduziu um trabalho abrangente para identificar necessidades específicas de crianças atípicas, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD).

Entre os resultados, destaca-se que 53% das famílias relataram a importância de produtos adaptados com preços acessíveis, e 30% apontaram a carência de selos que indiquem a adequação para crianças com transtornos neurodiversos.

A partir desses dados, foi desenvolvida a linha Color Joy, criada para atender a demandas próprias dessas crianças com materiais escolares que promovem a inclusão e o aprendizado.

Ana Amélia de Cesaro, cofundadora da Play Pesquisa, destaca que “este movimento vai além do consumo de produtos. Ele traz um forte impacto social, atendendo de maneira inclusiva as famílias e oferecendo soluções para as especificidades das crianças atípicas”.

Fernanda Ricci, gerente de produto do Grupo Leonora, explica que o “objetivo com a coleção Color Joy é incluir e respeitar as particularidades das crianças atípicas, promovendo um aprendizado inclusivo e eficaz, além de ter um preço acessível”.

Os principais desafios incluem disseminar informações sobre transtornos da neurodiversidade para toda a cadeia de distribuição, garantindo que vendedores e compradores percebam a importância desses produtos. “Nosso principal desafio é educar todos os envolvidos no processo, desde o representante comercial até o comprador final”, reforça Ana Amélia.

Pensando no futuro, a linha Color Joy tem a perspectiva de crescer, sempre colocando tanto as crianças típicas quanto as atípicas no centro das decisões e da cocriação. A linha busca expandir categorias para abranger ainda mais estes consumidores.

Website: https://www.letsplay.com.br/neurodiversidade