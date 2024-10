Hoje, a Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) anuncia A Taste of Thompson Chef Series, uma série inovadora de conteúdo e gastronomia com renomados chefs e donos de restaurantes nas propriedades do Thompson Hotels: Ludo Lefebvre (do Chez Maggy no Thompson Denver), Quentin Garcia (do recém-inaugurado Lola Rose Grand Mezze no Thompson Palm Springs) e Enrique Olvera (do Manta no The Cape, um Thompson Hotel em Cabo San Lucas, México). A nova série oferece ao público uma visão da vida cotidiana destas aclamadas criatividades culinárias e uma imersão na distinta cultura culinária que cada um deles definiu em suas respectivas comunidades.

Ludo Lefebvre, chef/owner of Chez Maggy at Thompson Denver (Photo: Business Wire)

"A Taste of Thompson Chef Series oferece um raro e íntimo vislumbre das origens únicas e jornadas culinárias de nossos chefs, mostrando como suas histórias e experiências pessoais influenciam seus estilos de culinária, revelando um lado deles além do traje de chef", disse Crystal Vinisse Thomas, vice-presidente e líder global de marcas de estilo de vida e luxo da Hyatt. "Com base na capacidade dos Thompson Hotels de identificar as melhores cooperações culinárias que prometem trazer cultura autênticaàexperiência do hóspede, esta série revela os chefs prolíficos, Ludo, Quentin e Enrique; a comida pela qual são mais apaixonados e como estão mudando o panorama culinário atual dentro e além das paredes de suas cozinhas."

Como parte da próspera plataforma Culture Lives Here dos Thompson Hotels, esta série irá promover uma oportunidade exclusiva para hóspedes, moradores locais e apreciadores da gastronomia mergulharem nos mundos e lares de cada chef através de conteúdo cativante e uma experiência gastronômica única.

ENCONTRE OS CHEFS

A série de conteúdo, lançada exclusivamente no YouTube, Instagram e Facebook, inclui três capítulos que colocam o ser humano em primeiro lugar, apresentando um tema central para o espírito do chef, o significado de família e sacrifício com Chef Ludo (ao vivo agora AQUI), importância do esforço e do equilíbrio com o Chef Quentin (fique atento neste inverno) e 'lo viejo es nuevo, lo nuevo es viejo' significando o que é velho é novo, o que é novo é velho com o Chef Enrique (fique atento no início do ano que vem). Nos episódios, cada um de seus estilos de vida únicos é destacado, lançando luz sobre suas técnicas intencionais, treinamento culinário formal e informal, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e inspiração de sua herança.

EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS

A jornada de cada chef irá culminar com uma experiência gastronômica personalizada e com ingresso, trazendo a narrativa da telaàmesa para que os participantes testemunhem os chefs em seus respectivos elementos por apenas uma noite. Organizados e apresentados por chefs de renome mundial, estes jantares exclusivos irão convidar os participantes para as cozinhas e círculos internos de cada chef, completos com olhares dos bastidores, histórias especiais e muito mais, disponíveis apenas aos presentes. Exibindo um menu elaborado cuidadosamente, que reflete as histórias e jornadas individuais dos chefs, os pratos deliciosos e as bebidas que os acompanham irão mostrar a arte e a engenhosidade de cada chef. Estas noites animadas de conversa, conexão e inspiração irão ocorrer de dezembro de 2024 ao início de 2025 e incluem:

O significado da família e do sacrifício com Ludo Lefebvre: A abordagem revolucionária e ousada do Chef Ludoàgastronomia francesa será destacada no Chez Maggy do Thompson Denver na terça-feira, 10 de dezembro de 2024.

"É uma honra compartilhar minha história de vida culinária com os hóspedes do Thompson Hotels, desde aprender disciplina na cozinha e momentos especiais cozinhando com minha avó, até dar um salto para aprimorar minha arte nos EUA e,àmedida que envelheço, criar memórias gastronômicas com minha família", disse o Chef Ludo Lefebvre, premiado 'restaurateur' francês, empresário pop-up, autor, personalidade da televisão e proprietário do Chez Maggy no Thompson Denver. "Estou na expectativa de receber hóspedes e moradores locais para uma comemoração no Chez Maggy que dá vidaàminha jornada como chef, com histórias e tradições por trás de cada prato."

A importância da esforço e do equilíbrio com Quentin Garcia: Esta noite envolvente irá ressaltar o elevado enfoque do Chef Quentinàculinária levantina no Lola Rose Grand Mezze do Thompson Palm Springs na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

"É um privilégio especial levar os hóspedes do Thompson Hotels na minha aventura de me tornar um chef, começando aos 11 anos de idade, indoàDinamarca e agora de voltaàminha cidade natal para lançar o Thompson Palm Springs", disse o Chef Quentin Garcia, nativo da Califórnia, treinado na França e inspirado no Mediterrâneo, e Chef Executivo do Lola Rose Grand Mezze no Thompson Palm Springs. "Tudo o que aprendi na minha carreira, incluindo promover a comunidade dentro da cultura da minha cozinha, buscar inspiração e equilíbrio através do meu entorno natural e muito mais, será exibido com um menu especial e uma noite no Lola Rose Grand Mezze."

'Lo Viejo es Nuevo, Lo Nuevo es Viejo' (o que é velho é novo, o que é novo é velho) com Enrique Olvera: A visão global do Chef Enrique para a culinária mexicana ganhará vida na propriedade MICHELIN Key de 2024, o restaurante Manta do The Cape, A Thompson Hotel, no início de 2025.

"Para mim, cozinhar sempre foi sobre trazer os sabores autênticos da minha herança mexicana aos clientes modernos, e tem sido um prazer compartilhar minha história única com o Thompson Hotels", disse o Chef Enrique Olvera, estimado chef mexicano, inovador da indústria, dono de restaurante, personalidade da TV, autor e chef criativo do Manta no The Cape, A Thompson Hotel. "O nome de nosso restaurante, Manta, tem um duplo significado que simboliza o foco da cozinha em frutos do mar como em 'manta ray', enquanto manta também serve como a palavra espanhola para tela de pintura. Isto transmite a ideia de liberdade na expressão artística que esperamos que todos possam sentir nos pratos que criamos."

Culture Lives Here é uma plataforma que compreende o portfólio dos Thompson Hotels, ao homenagear e celebrar os criadores, tomadores de risco e pioneiros que têm causado um impacto significativo em diferentes facetas da cultura, como arte, música, comida, design e muito mais. Isto inclui cooperações anuais com talentos locais emergentes, impulsionando legados culturais e futuros no local através deCulture Shifter Collaborations (colaborações que mudam a cultura), que ocorrem no fim de 2024 até o início de 2025 em Washington DC, Palm Springs, Madri e Houston, e mais oportunidades para momentos culinários por meio de A Taste of Thompson Dinner Parties, experiências gastronômicas personalizadas e com reservas, onde os anfitriões podem ser verdadeiros árbitros da cultura local, ao mesmo tempo em que tornam a tarefa de receber hóspedes algo simples.

Assista ao primeiro episódio da série com o Chef Ludo AQUI no YouTube, bem como no Instagram e Facebook, e fique atento aos próximos Chef Quentin e Chef Enrique.

Para reservar um ingresso para a experiência gastronômica do Thompson Denver, acesse a página de reservas AQUI. Como uma extensão dos benefícios do programa repaginado do World of Hyatt, os membros podem resgatar um pacote de ingressos exclusivo através da plataforma FIND Experiences. Além de uma refeição com diversos pratos e opção de harmonização de vinhos, inclui encontros com os chefs, estadias em hotéis e muito mais, concebidos para inspirar momentos holísticos de descoberta para os membros. Reserve o pacote FIND Experiences AQUI e fique atento para reservar os ingressos ao The Cape e Thompson Palm Springs, que estarão disponíveis em breve.

Sobre os Thompson Hotels

Os Thompson Hotels transformaram a hospitalidade convencional em momentos culturais dinâmicos inspirados nas ruas ao redor desde que o primeiro hotel da marca foi inaugurado no centro de Nova York há mais de 20 anos. Hoje, a marca continua canalizando a energia criativa local para seu crescente portfólio internacional de propriedades, com restaurantes comandados por grandes nomes da culinária, saguões que funcionam como epicentros culturais, programas musicais que desafiam os limites e muito mais. O resultado é um centro atraente construído para reunião coletiva, onde o design distinto é um espírito e uma parte marcante da experiência do hóspede. Cada hotel serve como uma base inspiradora para hóspedes e pessoas criativas se conectarem entre si e com o que move a cultura adiante. O portfólio de hotéis com estilo de vida de luxo dos Thompson Hotels atualmente inclui The Beekman, Gild Hall e Thompson Central Park New York na cidade de Nova York; Thompson Houston; Thompson Washington D.C.; Thompson Nashville; Thompson Seattle; Thompson Chicago; The Cape em Los Cabos, México; Thompson Palm Springs; Thompson Playa del Carmen na Riviera Maya do México; Thompson Zihuatanejo na Costa do Pacífico Mexicano; Thompson Dallas, Thompson San Antonio e Thompson Austin no Texas; Thompson Savannah; Thompson Hollywood; Thompson Atlanta – Buckhead; Thompson Denver; e Thompson Madrid na Espanha. Siga @ThompsonHotels no Facebook, X e Instagram para receber notícias e atualizações. Para mais informação, acesse www.thompsonhotels.com.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder mundial em hospitalidade orientada por seu propósito: cuidar das pessoas para que possam ser o melhor possível. Em 30 de junho de 2024, o portfólio da empresa incluía mais de 1.350 hotéis e propriedades com tudo incluído em 78 países de seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas da Coleção Atemporal, incluindoPark Hyatt®,Grand Hyatt®,Hyatt Regency®,Hyatt®,Hyatt Vacation Club®,Hyatt Place®,Hyatt House®,Hyatt StudioseUrCove; da Coleção sem Limites, incluindoMiraval®,Alila®,Andaz®,Thompson Hotels®,Dream® Hotels,Hyatt Centric®eCaption by Hyatt®; da Coleção Independente, incluindoThe Unbound Collection by Hyatt®,Destination by Hyatt®eJdV by Hyatt®; e da Coleção Inclusiva, incluindoImpression by Secrets,Hyatt Ziva®,Hyatt Zilara®,Zoëtry® Wellness & Spa Resorts,Secrets® Resorts & Spas,Breathless Resorts & Spas®,Dreams® Resorts & Spas,Hyatt Vivid Hotels & Resorts,Alua Hotels & Resorts®eSunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith™, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informação, acesse www.hyatt.com.

