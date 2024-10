A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, continua a aproveitar seu sucesso no setor de lojas virtuais com um conjunto de recursos abrangente desenvolvido por meio do lançamento bem-sucedido de mais de 400 lojas virtuais. A solução Xsolla Web Shop é uma extensão totalmente integrada de jogos para dispositivos móveis desenvolvida para gerar maiores margens de lucro e aumentar o valor vitalício (LTV) dos usuários com o aproveitamento de um kit de ferramentas confiável e comprovado e de venda direta ao consumidor. Com uma taxa de captura de 50% e taxa de recompra de 60%, que resultam em crescimento em incrementos da receita, a loja virtual da Xsolla se tornou um marco para os desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241022430049/pt/

(Graphic: Xsolla)

A Xsolla Web Shop atende a todas as necessidades dos desenvolvedores de jogos em todas as etapas de criação e operação da loja virtual, quer estejamàprocura de uma solução para lançar vendas na web rapidamente ou para desenvolver um portal complexo e único para seus jogadores. Com a solução Xsolla Web Shop, os desenvolvedores podem oferecer a seu público a experiência mais integrada e personalizada, o que facilita atrair mais jogadores e aumentar a retenção e o engajamento.

Os recursos e capacidades da Xsolla Web Shop incluem:

Web Shop LiveOps – Uma seleção variada de ferramentas, desde descontos introdutórios até recompensas, ofertas exclusivas e por tempo limitado, e estratégias de vendas flexíveis, complexas e personalizadas para ajudar a converter visitantes ocasionais em compradores, aumentar a frequência de compras e o valor médio da transação.

– Uma seleção variada de ferramentas, desde descontos introdutórios até recompensas, ofertas exclusivas e por tempo limitado, e estratégias de vendas flexíveis, complexas e personalizadas para ajudar a converter visitantes ocasionais em compradores, aumentar a frequência de compras e o valor médio da transação. Website Portal Builder – Uma ferramenta abrangente para a criação de sites de várias páginas, com marca, semelhantes a de jogos. Ela gera automaticamente ativos, conteúdo e feeds de notícias, com a flexibilidade de lançar e começar a ganhar instantaneamente e, então, escalar para designs personalizados de qualquer complexidade.

– Uma ferramenta abrangente para a criação de sites de várias páginas, com marca, semelhantes a de jogos. Ela gera automaticamente ativos, conteúdo e feeds de notícias, com a flexibilidade de lançar e começar a ganhar instantaneamente e, então, escalar para designs personalizados de qualquer complexidade. Autenticação – Login rápido e contínuo por meio de métodos familiares, desde opções de login padrão (por exemplo, ID do usuário) até sistemas personalizados e fluxos de login contínuos por meio de um link direto, que aumenta a conversão para usuários ativos.

– Login rápido e contínuo por meio de métodos familiares, desde opções de login padrão (por exemplo, ID do usuário) até sistemas personalizados e fluxos de login contínuos por meio de um link direto, que aumenta a conversão para usuários ativos. Gerenciamento de catálogo – Este recurso permite o gerenciamento centralizado de catálogos de itens do jogo, oferecendo suporte para todos os tipos de itens e permitindo a importação, agrupamento, localização e preços regionais sem interrupções. Esta funcionalidade oferece uma experiência altamente flexível que garante o alinhamento fácil com outras plataformas de jogos para o gerenciamento coeso de itens multiplataforma.

– Este recurso permite o gerenciamento centralizado de catálogos de itens do jogo, oferecendo suporte para todos os tipos de itens e permitindo a importação, agrupamento, localização e preços regionais sem interrupções. Esta funcionalidade oferece uma experiência altamente flexível que garante o alinhamento fácil com outras plataformas de jogos para o gerenciamento coeso de itens multiplataforma. Pacote Social – Capacidade centrada em programas de indicação e incentivos, programas de fidelidade, compras em grupo e outros recursos para atrair novos públicos para a loja virtual e aumentar a retenção e as compras repetidas.

“O nosso compromisso sempre foi proporcionar aos desenvolvedores as melhores ferramentas para terem sucesso”, disse Berkley Egenes, diretor de Marketing e de Crescimento na Xsolla. “Estes novos avanços em nossa solução Web Shop são mais do que apenas inovações; foram testadas em condições do mundo real para ajudar nossos parceiros a obterem resultados incríveis. Não criamos apenas soluções; refinamos continuamente estas soluções para garantir que os desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis possam maximizar o seu potencial em uma indústria em constante mudança.”

A liderança da Xsolla no mercado de lojas virtuais é construído em seu compromisso contínuo de melhorar suas ofertas por meio da colaboração contínua com parceiros. Ao escolher a Xsolla, os desenvolvedores podem ter certeza da capacidade da empresa de promover o crescimento sustentável e aumentar o envolvimento dos jogadores.

Para mais informações sobre a solução Xsolla Web Shop e como pode aprimorar a estratégia de monetização do seu jogo, acesse xsolla.pro/wsrw

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingirem mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a parceiros líderes em jogos, como a Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241022430049/pt/

Derrick Stembridge

Diretor global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com