A Lenovo (HKSE: LNVGY) anunciou hoje cinco jornadas personalizadas dentro de seu Lenovo 360 Global Partner Framework para servir caminhos personalizados e específicos para parceiros concentrados em segmentos-chave do setor, soluções tecnológicas e rotas para o mercado.

O Lenovo 360 for Managed Service Providers(MSPs), Lenovo 360 for Global Systems Integrators (GSIs), Lenovo 360 for AI, Lenovo 360 for Data Management e Lenovo 360 for Education são os primeiros em uma série de tópicos para facilitar ainda mais o acesso dos parceirosàvenda no portfólio de dispositivos, infraestrutura, serviços e soluções da Lenovo. Com novos caminhos abrangentes, o Lenovo 360 agora demonstra sua flexibilidade e personalização para parceiros nessas áreas de alto crescimento.

Cada jornada incorpora cinco ofertas principais no framework:

Plataformas digitais : recursos que os parceiros precisam para ter sucesso, como ferramentas de habilitação de vendas, marketing e comunicações encontradas no Lenovo Partner Hub.

: recursos que os parceiros precisam para ter sucesso, como ferramentas de habilitação de vendas, marketing e comunicações encontradas no Lenovo Partner Hub. Treinamento : caminhos de aprendizado, certificações e credenciamentos que capacitam tanto indivíduos quanto organizações parceiras a crescerem em experiência.

: caminhos de aprendizado, certificações e credenciamentos que capacitam tanto indivíduos quanto organizações parceiras a crescerem em experiência. Incentivos: programas de recompensa e estruturas financeiras que oferecem benefícios crescentesàmedida que os parceiros crescem dentro do framework Lenovo 360.

programas de recompensa e estruturas financeiras que oferecem benefícios crescentesàmedida que os parceiros crescem dentro do framework Lenovo 360. Comunidades : fóruns, conselhos consultivos e eventos que promovem a colaboração e o compartilhamento de melhores práticas entre parceiros e especialistas da Lenovo.

: fóruns, conselhos consultivos e eventos que promovem a colaboração e o compartilhamento de melhores práticas entre parceiros e especialistas da Lenovo. Marketing: materiais e ativos prontos para usar para ajudar os parceiros a promover seus produtos, soluções e serviços para seus clientes.

Cada jornada também incluirá dispositivos prontos para o canal, soluções de infraestrutura e elementos de serviço.

“À medida que o setores recorrem cada vez mais a soluções baseadas em IA, gestão flexível de dados e serviços em nuvem, o Lenovo 360 oferece aos parceiros as ferramentas e o treinamento necessários para atenderàdemanda dos clientes e se manteràfrente dos avanços tecnológicos nesses segmentos dinâmicos”, disse Pascal Bourguet, vice-presidente e diretor global de Canais da Lenovo. “Estamos concentrando nossos esforços inicialmente nessas áreas de alto crescimento e continuaremos abrindo novos caminhos para outros setores, tecnologias e rotas de mercado ao longo do tempo”.

O Lenovo 360 for GSIs, Lenovo 360 for IA, Lenovo 360 for Data Management e Lenovo 360 for Education estarão disponíveis globalmente para parceiros até abril de 2025 no Lenovo Partner Hub. Provedores de Serviços Gerenciados já podem aproveitar o Lenovo 360 for MSPs hoje no Canadá, EUA, Brasil, México, Reino Unido e Irlanda, Japão, Índia e Austrália, onde essa via foi disponibilizada este ano.

Além das jornadas personalizadas, os parceiros também podem esperar uma variedade de ferramentas e recursos novos e atualizados para o Lenovo 360 nos próximos meses:

Por meio do Lenovo 360 Partner Hub, os parceiros ganharão a capacidade de personalizar suas preferências de boletim informativo para conteúdo e frequência por meio do novo Lenovo 360 Communications Center . A implementação começará em mercados selecionados, com disponibilidade total do canal até março de 2025.

. A implementação começará em mercados selecionados, com disponibilidade total do canal até março de 2025. O novo Lenovo 360 Marketing Center fornece aos parceiros uma plataforma abrangente de criação de conteúdo liderada por autoatendimento digital para personalizar facilmente campanhas e ativos de vendas por público, disponível globalmente até março de 2025.

fornece aos parceiros uma plataforma abrangente de criação de conteúdo liderada por autoatendimento digital para personalizar facilmente campanhas e ativos de vendas por público, disponível globalmente até março de 2025. As oportunidades de ‘aprender e ganhar’ para parceiros de nível gerenciado serão ainda mais simplificadas nos próximos seis meses, com critérios fáceis de seguir em todos os programas, simplificação das qualificações do programa e complexidade reduzida entre os elementos.

O Lenovo 360 Solutions Hub também será expandido para 47 mercados1 (atualmente 35) até fevereiro de 2025, com mais de 50 soluções prontas para canais com suporte em oito idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, coreano e japonês.

Desde o lançamento do Lenovo 360 em 2022, a estrutura de canal global de ponta a ponta da Lenovo simplificou os programas de incentivo para parceiros em 63%2, lançou uma nova plataforma abrangente de capacitação de soluções para parceiros e emitiu mais de 39.500 certificações individuais e mais de 10.000 credenciamentos em nível de parceiro por meio de seu programa de educação de parceiros vinculado a níveis de incentivo.

Para saber mais sobre o Lenovo 360, visite lenovopartnerhub.com/

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda (edge), computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que muda o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob o Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com, e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

1 Atualmente oferecido na Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Israel, Quênia, Lituânia, Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Filipinas, Portugal, Romênia, Arábia Saudita (KSA), Singapura, Eslovênia, África do Sul, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Ucrânia, EUA.

A ser adicionado na Argentina, Áustria, Bélgica, Chile, Colômbia, França, Itália, Japão, Coreia, Peru, Espanha e Suíça até fevereiro de 2025.

2 Com base em dados da Lenovo

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241022564345/pt/

Katelyn Hill, gerente sênior de Comunicações, Mercados Internacionais, da Lenovo

kclontz@lenovo.com