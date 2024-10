A ASPIRE, braço de aceleração de inovação do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), lançou oficialmente a segunda temporada da Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), com corrida confirmada em 26 de abril de 2025, no Circuito Yas Marina. A A2RL retorna com uma presença global ainda maior, atraindo quatro novas equipes internacionais e revelando o modelo aprimorado da Super Formula Emirates Autonomous Vehicle (EAV24), desenvolvido pela Dallara para expandir os limites da IA no automobilismo. Os competidores disputarão parte da impressionante premiação de US$ 2,25 milhões.

A2RL Season 2 Race Day confirmed for 26 April 2025, at Abu Dhabi’s iconic Yas Marina Circuit (Photo: AETOSWire)

Depois de uma corrida de estreia de sucesso em abril de 2024, com equipes dos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Hungria, Itália, Singapura, China e Emirados Árabes Unidos, a A2RL está expandindo sua lista global com a adição de quatro novas equipes: AiPEX dos EUA,Aladin Innovation da França, SEVRUS Japan (TGM Grand Prix) do Japão e uma equipe do Technology Innovation Institute (TII) dos Emirados Árabes Unidos. As novas equipes se unirão às da primeira temporada em uma fase intensa de simulação em novembro, onde enfrentarão condições reais de pista para definir o quadro final. O formato da corrida da nova temporada será anunciado após esse desafio.

Na fase de simulação, as equipes terão que demonstrar sua capacidade de controlar os carros de corrida em condições desafiadoras, como falhas de GPS e sensores, além de cumprir critérios de qualidade para mostrar suas habilidades de ultrapassagem. As equipes também precisarão apresentar estratégias para aquecimento de pneus e freios, fazer voltas rápidas e até competir contra adversários virtuais. Apenas aquelas que atingirem esses altos padrões se classificarão para a competição final.

A corrida promete destacar alguns dos melhores engenheiros e programadores do mundo, com essas equipes utilizando o poder da inteligência artificial (IA) para programar carros de corrida. A liga está evoluindo para um esporte de IA global, onde a união entre inovação e corrida em alta velocidade ganha destaque.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, conselheiro do Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Secretário-Geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada ressaltou o impacto global da A2RL, afirmando: "a A2RL é mais do que uma corrida, é uma plataforma crucial para demonstrar o poder das soluções impulsionadas pela IA e seu potencial para transformar indústrias inteiras. Ao desafiar os limites do que é possível com a tecnologia autônoma, estamos acelerando a inovação em diversos setores e posicionando os EAU como líderes no cenário global de IA".

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, acrescentou: "a segunda temporada da A2RL promete ser ainda mais emocionante, com novas equipes desafiando os limites da integração da IA no automobilismo. Nosso carro de corrida atualizado, projetado com tecnologia autônoma de última geração, exigirá que as equipes elevem sua programação e engenharia a novos patamares. Esta liga é mais do que uma competição, é um vislumbre do futuro dos esportes movidos por IA".

Na GITEX Global, o maior evento de tecnologia de Dubai, os participantes tiveram uma prévia do novo EAV24, o carro de corrida autônomo de próxima geração da A2RL. Esse modelo, com carenagens feitas de materiais bio-compostos sustentáveis, apresenta um design elegante inspirado por algoritmos digitais e padrões de dados de IA, ressaltando o foco central do evento na inovação em IA. O EAV24 será o protagonista da competição, onde as equipes lutarão para desenvolver sistemas de IA que possam superar e se destacar em relação aos seus rivais na pista.

A primeira temporada da liga teve uma participação incrível, com mais de 10.000 espectadores presenciando o evento ao vivo no Circuito Yas Marina, e mais de 1 milhão de visualizações globais on-line. A segunda temporada tem como objetivo ampliar esse sucesso, consolidando a A2RL como uma força pioneira tanto no automobilismo quanto no avanço da IA.

A missão da A2RL vai além das corridas, é sobre acelerar o desenvolvimento de sistemas autônomos em várias plataformas e construir a confiança pública na segurança e confiabilidade dessa tecnologia emergente. Além das corridas de carros, a liga inclui outras competições de ponta, como corridas de drones e buggies autônomos, permitindo o teste e aprimoramento de tecnologias em diferentes ambientes. A competição oferece aos OEMs (Fabricantes de Equipamentos Originais) e montadoras um ambiente sem riscos para explorar e desenvolver inovações autônomas, impulsionando avanços que um dia impactarão o setor de mobilidade como um todo.

Para uma prévia exclusiva da EAV24 e mais informações sobre o futuro das corridas conduzidas por IA, visite o estande da ATRC no hall 17-B10 da GITEX Global.

