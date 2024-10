Valorização da cultura regional é um dos desafios do curador de arte do interior

Embora o curador desempenhe um papel essencial na preservação, organização e promoção do acesso às artes, os profissionais que atuam fora dos polos culturais enfrentam desafios específicos. Esses desafios impactam desde a viabilidade financeira dos projetos até a formação de um público engajado.

Segundo a curadora de arte Lani Goeldi, que há mais de vinte anos lidera o Projeto Goeldi em Taubaté-SP, algumas observações são cruciais para o exercício da profissão:

A falta de infraestrutura e equipamentos culturais, que diferentemente das capitais, onde há uma oferta consolidada de museus, galerias e centros culturais, as cidades do interior geralmente possuem infraestruturas limitadas para receber exposições de grande porte. Espaços improvisados e a escassez de recursos tecnológicos dificultam a criação de projetos ambiciosos e contemporâneos.

A restrição de recursos financeiros e patrocínios, é uma das maiores dificuldades devido a escassez de patrocínios e incentivos culturais. O acesso a editais é competitivo e, muitas vezes, os recursos são destinados a projetos nas metrópoles. Além disso, empresas locais raramente investem em cultura, priorizando ações voltadas para outros setores da economia.

A formação e fidelização de público, pois no interior, o público para as artes visuais é menor e menos habituado a consumir arte regularmente. É comum que curadores precisem desempenhar também o papel de educadores culturais, desenvolvendo estratégias de formação de público por meio de oficinas, palestras e mediações. Essa necessidade demanda tempo e esforço adicional, além de recursos que nem sempre estão disponíveis.

A dificuldade de circulação e divulgação, porque a divulgação de eventos culturais em cidades menores encontra barreiras na falta de canais especializados. Sem uma imprensa cultural forte ou plataformas dedicadas, a promoção das exposições depende de redes sociais e da comunicação boca a boca. Além disso, a circulação de exposições entre municípios vizinhos é limitada pela falta de transporte e apoio logístico.

A desvalorização profissional: A atuação de curadores em cidades do interior muitas vezes não recebe o reconhecimento adequado. É comum que o trabalho seja realizado voluntariamente ou com remuneração abaixo do ideal, dificultando a profissionalização e desestimulando jovens talentos a ingressarem na área. A sobrecarga de funções também é frequente, já que o curador precisa lidar com questões administrativas, produção, montagem e mediação.

A importância de parcerias e redes colaborativas, pois apesar dos desafios, parcerias entre curadores, artistas e instituições culturais podem minimizar algumas dificuldades. A colaboração com escolas, universidades e ONGs ajuda a criar projetos interdisciplinares que engajam a comunidade. Além disso, iniciativas como editais estaduais e federais voltados à descentralização cultural são essenciais para dar visibilidade e viabilidade às ações no interior.

A realização de curadorias no interior do Brasil enfrenta desafios significativos, refletindo uma escassez de profissionais qualificados e oportunidades limitadas nessas regiões.

Segundo dados recentes, o país enfrenta uma taxa de 81% de dificuldade para preencher vagas devido à falta de talentos qualificados, especialmente em setores culturais como a curadoria. Estes dados sobre a escassez de profissionais qualificados para atuar em curadorias e outras áreas culturais no interior do Brasil foram obtidos a partir de um relatório da Randstad, que aponta que 81% dos empregadores enfrentam dificuldades em encontrar talentos qualificados, sendo que essa escassez é particularmente sentida nas regiões fora dos grandes centros urbanos.

A falta de oportunidades e infraestrutura para iniciativas culturais nas cidades menores também foi mencionada em uma análise cultural do site Arte Brasileiros, que aborda a concentração de eventos e recursos culturais nas capitais .

As regiões interiores são particularmente afetadas, já que a concentração de oportunidades e recursos culturais ocorre majoritariamente em grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Esta falta de oportunidades dificulta não só a retenção de talentos, mas também a criação de novos projetos culturais e de curadoria em cidades menores e regiões periféricas.

Este cenário cria um círculo vicioso: sem recursos, as regiões não conseguem atrair profissionais, e sem profissionais, as iniciativas culturais no interior ficam restritas.

A falta de políticas públicas direcionadas e o subfinanciamento do setor cultural contribuem para perpetuar essa desigualdade, limitando o acesso à cultura e ao desenvolvimento artístico nessas áreas.

Ainda segundo Lani Goeldi: “ser curador de arte no interior exige mais do que conhecimentos técnicos e estéticos; demanda resiliência, cultura multidisciplinar, criatividade e capacidade de articulação para superar as limitações locais. Mesmo diante das dificuldades, essa atuação é crucial para democratizar o acesso à arte, revelar talentos emergentes e fortalecer a identidade cultural da região, e o trabalho dos curadores no interior é essencial para garantir que a arte chegue a diversas regiões do país”.

