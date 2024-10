Seagems destaca importância da cultura para inovação no setor de óleo e gás

A adoção de inovações tecnológicas está se intensificando no setor de óleo e gás. O avanço da digitalização, impulsionado por soluções como a inteligência artificial (IA), promete gerar transformações importantes nessa indústria, com potencial de promover uma economia operacional bastante significativa. De acordo com a Allied Market Research, o mercado de IA no setor de petróleo e gás deve atingir US$ 7,99 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual de 13,5%. Entre as principais aplicações, destacam-se a manutenção preditiva, que antecipa falhas, e a otimização das operações de perfuração, resultando em processos mais eficientes e seguros.

Acompanhando essas tendências, a Seagems, empresa brasileira especializada em soluções de engenharia submarina, aposta nessas mudanças. A empresa tem investido em tecnologias para aprimorar a segurança e eficiência de suas operações offshore. Entre as iniciativas está a integração da Tecnologia Operacional (TO) com a Tecnologia da Informação (TI), que permite o monitoramento em tempo real de suas embarcações por meio de câmeras e sensores, prevenindo falhas e assegurando conformidade com os protocolos. Ambas precisam estar cada vez mais conectadas à estratégia da organização, com o líder dessas áreas priorizando o que realmente importa: o negócio em primeiro lugar, seguido pela tecnologia. Esse alinhamento garante que a tecnologia realmente sirva como uma solução que gera valor.

Fillipe Ferreira, CTO (Chief Technology Officer ou Diretor de Tecnologia) da Seagems, ressalta que, apesar dos avanços tecnológicos, a transformação cultural é o primeiro passo essencial para que a inovação seja bem-sucedida. “Estamos vivendo um momento de transição no setor, mas a eficácia dessas tecnologias depende de um ambiente interno que incentive a inovação. Na Seagems, promovemos plataformas colaborativas que permitem a todos os profissionais compartilhar suas ideias de forma simples e estruturada, assegurando que todas as contribuições sejam avaliadas e consideradas,” afirma Ferreira.

Essa visão é respaldada por um estudo da Mendix, que aponta que 70% das iniciativas de transformação digital falham devido à falta de adaptação cultural. Empresas que priorizam a mudança de mindset e constroem uma cultura aberta à inovação têm 1,5 vezes mais chances de sucesso em seus projetos de digitalização. "Ao fomentar essa mudança cultural, asseguramos que nossos investimentos em tecnologia não apenas acompanhem as tendências do setor, mas também gerem resultados concretos e sustentáveis em diferentes áreas do negócio", afirma Fillipe Ferreira, CTO da empresa. Segundo o executivo, o foco da companhia está na segurança, excelência operacional e qualidade de vida dos empregados, por meio da simplificação e automação de processos em uma das áreas de trabalho de maior risco à salvaguarda do mundo – Grau de Risco 4, conforme a NR-4.

“Coletar dados é fácil, mas o verdadeiro desafio está em analisá-los de maneira estratégica. A inteligência artificial só traz resultados significativos quando trabalhamos com dados precisos e compreendemos como transformá-los em insights que orientem decisões operacionais e estratégicas”, explica Ferreira, CTO na Seagems.

Tendências para 2025 no setor de óleo e gás

Com o olhar voltado para o futuro, Fillipe Ferreira compartilha algumas tendências que devem transformar o cenário em 2025. “A integração de tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas (IoT) e o aprendizado de máquina (Machine Learning), será fundamental para impulsionar a automação e a eficiência operacional. Além disso, o uso de plataformas digitais para simulações avançadas de perfuração e monitoramento remoto em tempo real está em crescimento”, apresenta.

Ferreira também destaca o aumento da adoção de energias renováveis no mix energético do setor. “As empresas estão buscando cada vez mais investir em soluções de energia limpa e tecnologias de captura de carbono, visando reduzir a pegada de carbono e alcançar metas ambientais mais rigorosas", conta.

Inteligência artificial e bem-estar dos empregados

Desde 2023, a Seagems adota a filosofia "Adding by Subtracting", focada em simplificar processos e melhorar tanto a produtividade quanto a qualidade de vida dos colaboradores. Em parceria com a plataforma SaaS Fiter, a empresa implementou o "Pulso de Felicidade", um sistema que utiliza IA e neurociência para medir o bem-estar dos funcionários em apenas oito cliques. A ferramenta avalia indicadores como compatibilidade com o cargo, orgulho institucional e fit cultural, oferecendo um diagnóstico personalizado e preciso que facilita a implementação de melhorias contínuas no ambiente de trabalho.

Como parte dessa iniciativa, a empresa conta com uma plataforma colaborativa fundamentada na abordagem metodológica E.S.S.A (Eliminate, Simplify, Standardise and Automate), incentivando os empregados a proporem melhorias no cotidiano de trabalho. A partir dessa abordagem, os funcionários são estimulados a pensar em como eliminar, simplificar, padronizar e automatizar diferentes etapas dos processos diários, otimizando a operação e gerando um ambiente mais eficiente e seguro.

"À medida que novas tecnologias evoluem, a Seagems busca integrar essas inovações de forma eficaz. A gestão da empresa reconhece que a transformação cultural é necessária para alinhar as tecnologias aos objetivos estratégicos, permitindo a maximização do potencial dessas inovações", conclui Ferreira, CTO na Seagems.

