Quase 74% dos brasileiros são adeptos de jogos digitais

Ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil, fugir de zumbis, acelerar fundo em um carro de corrida, cumprir missões arriscadas. Para 73,9% dos brasileiros, situações assim são rotina ? essa é a porcentagem da população que afirma jogar algum tipo de jogo digital. O dado é da Pesquisa Game Brasil, que também constatou que 85,4% das pessoas consideram os jogos como uma das principais formas de entretenimento.

Para chegar aos resultados, foram ouvidos mais de 13 mil indivíduos entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, afirma uma matéria da CNN sobre o levantamento.

“Esses dados refletem a profundidade com que os jogos digitais estão inseridos na cultura brasileira. Não estamos mais falando apenas de um grupo restrito de pessoas, mas de uma prática comum para grande parte da população. Isso demonstra o quanto o entretenimento digital se tornou parte integrante do dia a dia”, analisa Walter Hugo Bracht.

Ele é diretor de marketing e produtos da Mhnet Telecom, empresa que oferece serviços de banda larga via fibra óptica, telefonia fixa, TV por assinatura e telefonia móvel. Para Bracht, há um conjunto de fatores que ajudam a explicar a alta adesão da população aos games.

Aumento do acesso a dispositivos como smartphones, ascensão do esportes eletrônicos (eSports) e os impactos da pandemia de covid-19 ? que levou muitas pessoas a buscar nos games uma forma de diversão e interação social ? estão entre esses fatores, acredita Bracht.

A conectividade também tem papel importante, já que uma internet rápida e estável é necessária para uma boa experiência em jogos on-line, acrescenta o profissional. Nesse ponto, Bracht afirma que existe uma necessidade de melhoria por parte das empresas provedoras de internet.

“Identificamos que o público gamer, especialmente os jogadores online, enfrentava dificuldades com planos de internet convencionais, que muitas vezes não conseguiam atender suas demandas. Observamos que esses usuários precisavam de uma conexão com latência baixa, velocidade alta e estabilidade para evitar quedas e lag durante as partidas”, explica Bracht.

O termo “lag” ao qual ele se refere é uma espécie de atraso no game provocado por problemas na conexão. É o caso, por exemplo, de quando a tela trava e a pessoa não consegue mover o seu personagem por alguns segundos, prejudicando a jogabilidade.

“Percebendo essa lacuna no mercado e o crescimento exponencial desse público, vimos a oportunidade de desenvolver um plano específico que buscasse atender a essas necessidades”, diz Bracht, citando o Plano Gamer, produto lançado pela Mhnet.

A solução, nesse caso, foi entregar uma conexão com baixa latência, velocidades maiores e uma estabilidade que tem como objetivo permitir jogar sem interrupções. “O plano também inclui suporte técnico especializado para ajudar em configurações que podem melhorar a experiência de jogo e equipamentos que otimizam o desempenho da internet”, acrescenta.

“As empresas de internet devem garantir que os gamers tenham uma conexão confiável e rápida, para que possam focar no que mais importa: o jogo”, finaliza Bracht.

Para saber mais, basta acessar: https://mhnet.com.br/