Diretora de comunicação da RTSC compõe júri do Prêmio Aberje

A diretora de Comunicação e Marketing do Grupo RTSC, Adriana Noguti, foi convidada para ser integrante do júri do 50º Prêmio Aberje, voltado ao reconhecimento de projetos e iniciativas que ajudam no desenvolvimento da comunicação corporativa no país. Nesta edição foram avaliados 370 projetos de várias regiões e de empresas de diversos portes, divididos em 18 categorias. A intenção do prêmio é incentivar um diálogo consistente e produtivo entre as empresas e seus stakeholders, o que pode ser feito por meio da comunicação corporativa.

"O Prêmio Aberje é um dos mais prestigiados reconhecimentos na comunicação corporativa, e é uma honra integrar o time de jurados. Iniciativas como essa são fundamentais para promover o diálogo e elevar o padrão de excelência na comunicação empresarial. Estou muito entusiasmada com o processo. Tive a oportunidade de avaliar projetos inovadores de diversas regiões e setores, além de trocar insights valiosos com profissionais altamente qualificados. Essa troca de experiências é essencial para o crescimento da nossa área”, comenta Adriana Noguti.

A comissão julgadora inicia a apreciação dos projetos com a etapa de avaliação digital. Nessa fase, os projetos ficam disponíveis em uma plataforma on-line para os jurados analisarem os cases. Depois disso, é realizado um encontro presencial da comissão julgadora. O evento serve para os jurados finalizarem as avaliações e trocarem insights.

Para as avaliações, o júri leva em conta a estratégia de impacto de cada case apresentado. Os projetos campeões em cada região seguirão para a disputa nacional do Prêmio Aberje 2024. O painel de cases será apresentado no dia 5 de novembro e a cerimônia de premiação está marcada para 2 de dezembro.

Com ampla experiência em comunicação corporativa, Noguti se credencia como voz relevante para avaliação dos projetos inscritos no Prêmio Aberje 2024. Publicitária e comunicóloga, ela tem pós-graduação em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e MBA em Comunicação Organizacional e Negócios pela Aberje. A executiva atua há pelo menos 25 anos em comunicação empresarial, branding, marketing, publicidade e eventos. Ao longo de sua carreira, liderou o planejamento estratégico de comunicação para diversas áreas de negócio, desenvolvendo e implementando projetos de grande impacto, tanto no Brasil quanto no exterior. Foi responsável pela criação e entrega de indicadores-chave de desempenho (KPIs) de desempenho, garantindo o alinhamento entre resultados e metas organizacionais.

Website: http://www.rtsc.com.br