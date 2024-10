Empresas brasileiras enfrentam desafios e crescem nos EUA

A internacionalização de marcas brasileiras, especialmente nos Estados Unidos, tem se tornado uma estratégia cada vez mais adotada por empresários em busca de crescimento e diversificação. Esse processo envolve não apenas a entrada em novos mercados, mas também a adaptação cultural, econômica e linguística dos produtos ou serviços, demandando um planejamento minucioso e uma estratégia bem definida. Com o mercado norte-americano em expansão, muitas empresas veem oportunidades de consolidar sua presença global, mas enfrentam desafios que exigem conhecimento profundo das regulamentações locais e das particularidades de cada setor.

Como explica Vinícius Bicalho, especialista no assunto, e CEO da Bicalho Consultoria, a internacionalização de empresas brasileiras para os Estados Unidos está em constante crescimento, impulsionada pela robustez da economia norte-americana e pela possibilidade de diversificar receitas em dólar. "Muitas empresas brasileiras buscam expandir seus negócios para os Estados Unidos, mas o grande desafio é a adequação do produto ou serviço ao mercado local. Assim como as montadoras ‘tropicalizam’ seus veículos para o Brasil, as empresas precisam ‘americanizar’ seus produtos ou serviços ao entrar nos EUA", afirma Bicalho.

Além disso, há um perfil crescente de empresários e profissionais liberais bem-sucedidos que estão migrando não só em busca de oportunidades de negócio, mas também por uma vida mais segura e estável. “Antes, o profissional que buscava oportunidades no exterior era aquele que não prosperou no Brasil. Hoje, vemos empresários e profissionais de alto nível que buscam um ambiente mais seguro para suas famílias e melhores oportunidades profissionais no exterior", destaca Bicalho.

Para quem deseja migrar ou obter um visto para os Estados Unidos, a escolha da assessoria jurídica é um ponto crucial. Bicalho alerta que erros podem ocorrer quando os solicitantes confiam em consultorias que prometem soluções fáceis, mas que não possuem advogados licenciados nos EUA. "Nos EUA, o direito é altamente regulamentado, e a imigração confia que o primeiro filtro são os advogados. Consultorias que fazem o cliente assinar processos por conta própria podem levar a erros irreversíveis", ele adverte. Assim, buscar um profissional licenciado e de confiança é essencial para o sucesso do processo.

Com o aumento do interesse pelo mercado norte-americano, a internacionalização de empresas e os processos de imigração exigem, cada vez mais, um planejamento estratégico que envolva conhecimento jurídico, adaptação de produtos e uma sólida rede de apoio para garantir sucesso e estabilidade no exterior.

Para saber mais sobre o assunto, participe do Encontro de Negócios das Américas (ECON), que acontecerá entre os dias 4 e 8 de novembro, nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza. Mais informações podem ser acessadas no site: https://econmissaoflorida.com/encontro-de-negocios-das-americas/





