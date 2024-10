Sirion, a plataforma de gerenciamento de ciclo de vida de contratos nativa de IA, anunciou hoje que foi nomeada líder no 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Contract Lifecycle Management (CLM) pelo terceiro ano consecutivo. Acreditamos que esse reconhecimento contínuo como líder reflete a confiança que as principais empresas do mundo depositam na Sirion. Baixe uma cópia gratuita do relatório completo aqui.

Os clientes confiam no CLM nativo de IA da Sirion porque seu modelo básico se adapta de forma inteligente e explica o “porquê” por trás de cada resposta. À medida que os usuários interagem com a Sirion, seus comentários informam e aprimoram seus algoritmos, garantindo que a plataforma aprenda continuamente e forneça insights cada vez mais relevantes e precisos.

“A convergência da IA com a gestão de contratos está transformando o modo como as empresas modernas operam, oferecendo uma vantagem competitiva significativa para aquelas que adotam essa inovação”, disse Joanne Wright, vice-presidente sênior de Transformação e Operações da IBM. “Estamos entusiasmados com nossa colaboração com a Sirion neste espaço – tanto como cliente, aproveitando a plataforma CLM nativa em IA da Sirion para desbloquear a inteligência contratual em nossos processos de negócios na IBM, quanto como parceiro tecnológico, com o IBM watsonx impulsionando a abordagem de IA generativa multimodelo da Sirion”.

“Na Sirion, sabemos que, com IA generativa, confiança é tudo”, disse Ajay Agrawal, fundador e CEO da Sirion. “Para nossos clientes, a confiança é entregue por meio de um foco específico na explicabilidade, segurança e precisão. Se um motor CLM sugere uma resposta a uma consulta conversacional ou automaticamente sugere revisões em um contrato, o usuário precisa saber por que pode confiar nessa recomendação. Na Sirion, as revisões e respostas vêm acompanhadas de explicações em linguagem clara e links para sua fonte de dados. Essa transparência dá aos usuários a confiança de que podem confiar em nossa IA para tomar decisões informadas”.

Essa ênfase na confiança ressurge como um tema comum em toda a base de clientes da Sirion. Juntos, os comentários de nossos clientes contribuíram para que a Sirion fosse reconhecida como a escolha dos clientes no Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for CLM de 2024. Com recursos inovadores de IA, como extração avançada, pesquisa de conversação e negociação conduzida por IA, a Sirion continuará sendo pioneira na aplicação de IA generativa para transformar a maneira como as empresas gerenciam contratos.

Saiba mais sobre o Quadrante Mágico da Gartner de 2024 para Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos aqui..

Sobre a Sirion

A Sirion é a principal plataforma de CLM nativa de IA do mundo e foi pioneira na aplicação de IA generativa para ajudar as empresas a transformar a maneira como armazenam, criam e gerenciam contratos. Os recursos de extração, pesquisa de conversação e negociação liderados por IA da plataforma revolucionaram a contratação entre as equipes empresariais, desde o departamento jurídico e de compras até vendas e finanças. As marcas mais valiosas do mundo, como BNY Mellon, IBM e Vodafone, confiam na Sirion para gerenciar mais de 7 milhões de contratos no valor de quase US$ 800 bilhões e relacionamentos com mais de 1 milhão de fornecedores e clientes em mais de 100 idiomas.

Para obter informações adicionais, acesse www.sirion.ai.

