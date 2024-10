A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, foi nomeada como uma das escolhas dos clientes do Gartner® Peer Insights™ 2024 para soluções de planejamento de cadeias de suprimentos.

Dos nove fornecedores incluídos na análise, a Kinaxis é o único fornecedor que excedeu a média do mercado nas pontuações de Experiência Geral e Interesse e Adoção do Usuário. A empresa recebeu 4,8 de 5 em recursos de produtos, 4,5 em atendimento ao cliente e 4,6 em experiência geral do usuário, com impressionantes 93% de clientes dispostos a recomendar a Kinaxis.

A Kinaxis atribui seu sucessoàmelhor experiência de vendas e suporte da categoria, bem como a um foco profundo no sucesso do cliente além da implementação, com aprendizado contínuo e uma comunidade engajada de especialistas em produtos e serviços. A Kinaxis tem a confiança de empresas de todos os setores, tamanhos e níveis de maturidade para fornecer a tecnologia avançada e a experiência de usuário intuitiva de que precisam para navegar pelas complexidades das cadeias de suprimentos modernas.

“Estamos extremamente honrados em sermos reconhecidos como a Escolha dos Clientes”, disseMichaelMauger, dirigente de Atendimento ao Cliente da Kinaxis. “A confiança e o feedback deles nos impulsionam a inovar e a oferecer soluções que tornam as cadeias de suprimentos mais eficientes, ágeis e resilientes. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso em fornecer um serviço e suporte de classe mundial em cada etapa da jornada do cliente”.

A plataforma Kinaxis Maestro™ ajuda as empresas a otimizar as funções e a gerir as complexidades das cadeias de suprimentos globais, oferecendo visibilidade em tempo real, planejamento colaborativo e tomada rápida de decisões. Suas soluções impulsionadas por IA permitem que as empresas automatizem tarefas rotineiras, otimizem o planejamento de demanda e oferta e sincronizem operações, proporcionando aos clientes a agilidade necessária para se manteràfrente das interrupções e das condições de mercado em constante mudança.

Em abril de 2024, a Kinaxis também foi nomeada Líder no 2024 Gartner® Magic Quadrant™ para Soluções de Planejamento de Cadeia de Suprimentos, pela décima vez consecutiva. Das 20 empresas avaliadas, a Gartner posicionou a Kinaxis mais alta em Capacidade de Execução. A Kinaxis atribui sua posiçãoàsua abordagem de simultaneidade patenteada e a um histórico comprovado de entrega de soluções inovadoras, fundamentadas em sua visão de liderança e uso de tecnologias avançadas, como IA e ML, além de uma experiência intuitiva para o usuário.

Para informações adicionais, acesse o relatório completo aqui.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, e Magic Quadrant e Peer Insights são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais individuais, baseadas em suas próprias experiências com os fornecedores listados na plataforma, e não deve ser interpretado como declarações de fato, tampouco representam as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado neste conteúdo, nem oferece garantias, expressas ou implícitas, em relação a este conteúdo, quantoàsua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para determinado fim. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolherem apenas aqueles fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para determinado fim.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

