DriveWealth, uma plataforma líder em tecnologia financeira que oferece corretagem como serviço, anunciou hoje sua integração de ponta a ponta com diversas plataformas de sistema de gestão de execução (EMS), incluindo Bloomberg EMSX, LSEG Autex e TRAFiX. Com estas integrações, corretoras institucionais podem se conectaràplataforma da DriveWealth e se beneficiar de reservas de negociação simplificadas, tempos de integração reduzidos e acesso contínuo a recursos avançados.

“Nossa meta é tornar algo prático para que qualquer corretora institucional se conecteàsequência de tecnologia existente da DriveWealth sem modificar os sistemas ou a infraestrutura existentes", disse Aaron Sokasian, Diretor de Tecnologia da DriveWealth. "Com melhor conectividade, as corretoras podem experimentar qualidade de execução superior e capacidades de negociação estendidas a um preço competitivo, tudo isto enquanto utilizam as plataformas com as quais já estão familiarizadas e nas quais confiam todos os dias."

A cooperação da DriveWealth com provedores de EMS irá possibiltar que seus parceiros acessem recursos como sua negociação fracionária líder do setor, ordens de leilão, ordens algorítmicas e recursos de negociação 24 horas. A empresa também adicionou suporte aprimorado para parceiros que fazem uso de provedores de telecomunicações, incluindo TNS, BT Group e Pico, para estabelecer melhor e facilitar a conectividade de baixa latência e ponto a pontoàinfraestrutura da DriveWealth hospedada na Secaucus de Nova Jersey.

Juntas, estas novas integrações capacitam a DriveWealth a otimizar e reduzir os tempos de integração para seus parceiros. A empresa viu uma rápida adoção recentemente na Coreia do Sul com a integração de quase 10 corretoras, incluindo NH Investment & Securities. Diversas empresas recém-contratadas concluíram a configuração em menos de 30 dias, uma redução de 67% em relação ao prazo usual de 90 dias, demonstrando o comprometimento da empresa em oferecer soluções de negociação acessíveis e serviços de primeira linha com o mínimo de interrupção a nível mundial.

"Em parceria com a DriveWealth, descobrimos que a integração com sua plataforma é tranquila e eficiente”, disse Yongsuk Jun, Diretor de Tecnologia na NH Investment & Securities. "O tempo de configuração reduzido e a conectividade aperfeiçoada comprovaram ser benéficos para nossos processos de negociação, o que nos permite atender melhor nossos investidores institucionais com mais e melhores recursos."

Fundada em 2012, a plataforma de tecnologia da DriveWealth permite que empresas estabelecidas e empresas digitais nativas emergentes proporcionem negociação de títulos a seus clientes de modo eficiente e em conformidade. Além de suas tecnologias patenteadas de negociação fracionada e API de corretagem como serviço, a DriveWealth tem uma capacidade de negociação institucional completa que inclui roteamento de ordens, compensação, custódia, empréstimo de ações, liquidez aprimorada e execução no NYSE Floor.

Sobre a DriveWealth:

A DriveWealth é uma plataforma mundial de tecnologia financeira B2B. Nosso principal negócio é oferecer corretagem como serviço, potencializando as experiências de investimento e negociação para carteiras digitais, corretoras, administradores de ativos e marcas de consumo. As APIs da DriveWealth fornecem a nossos parceiros um kit de ferramentas moderno, expansível e flexível para desenvolver tudo, desde fluxos de trabalho de investimento tradicionais até técnicas mais inovadoras, como arredondar aquisições para propriedade de ações fracionadas. www.drivewealth.com.

