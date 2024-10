JFOX, consultoria Salesforce, prevê crescer 200% até 2027

A JFOX começou o ano celebrando seu 10º aniversário com o plano de scale up no ecossistema de Transformação Digital. Entre os planos da empresa para os próximos anos, estão: consolidar sua posição no mercado enterprise (grandes empresas), continuar e aumentar o foco em especializações por indústrias, realizar aquisições para somar um crescimento inorgânico (M&A's) e ampliação da presença internacional.



Com base em São Paulo e Belo Horizonte, a JFOX IT PARTNERS é uma consultoria boutique especializada em soluções Salesforce, provedora de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) nº1 do mundo, segundo o IDC.

De forma geral, a empresa da área de Tecnologia da Informação (TI) fornece serviços ligados a marketing, vendas, atendimento ao cliente (SAC), analytics, inteligência artificial, entre outras soluções que viabilizam uma visão 360 dos clientes, tudo através de uma abordagem com AI aplicada a customer experience. O objetivo principal da organização é ajudar as empresas a conseguirem obter um ROI mais significativo nos projetos, extraindo o melhor da tecnologia através de objetivos claros, tais como: aumento de receitas e melhoria na satisfação dos clientes (NPS).

De acordo com Lúcia Leal, Head de People e Desenvolvimento, a JFOX está investindo em novas certificações em AI, Agentforce, Data Cloud, MuleSoft e Tableau através da JFOX ACADEMY, projeto lançado em 2015 com objetivo de capacitação de mão de obra, desenvolvido após análise do mercado e identificação de falta de familiaridade dos profissionais de tecnologia com a Salesforce.

“Esse projeto é muito importante para o crescimento da empresa. Por meio dele, descobrimos novos talentos, damos oportunidade de transição de carreira e ajudamos a acelerar o processo de certificação trazendo mais profissionais capacitados para o ecossistema Salesforce. Centenas de profissionais já passaram pelo programa”, afirma Leal.

“Na JFOX, é possível notar uma capacidade de inovação e transformação ao longo dos anos. O nível de investimento e esforço requer uma jornada de comprometimento e capital. Parceria nível Summit, multi-especializações, casos de sucesso de clientes em grandes e médias empresas brasileiras e agora a internacionalização, conseguindo aumentar a qualidade, é algo que chama a atenção”, comenta Renata Rico, ex vice-presidente da Salesforce para América Latina e atual membro do Advisory board da JFOX.

Gustavo Passos, Partner & Tech Solutions da JFOX, acrescenta que, no começo da trajetória da empresa, houve um esforço grande para adquirir confiança e credibilidade junto a clientes enterprise. A princípio, a JFOX atendia negócios de middle market ? termo usado para se referir a companhias de tamanho intermediário.

“Essa transição para contas grandes foi desafiadora. Investimos bastante em POC - Prova de Conceito, aceitamos desafios que outras concorrentes não queriam aceitar e conseguimos entregar resultados que proporcionaram uma visibilidade no mercado para a JFOX como uma consultoria competente", explica Gustavo.

Entre os clientes que a empresa já atendeu, estão Fiat, Honda, H. Albert Einstein, Localiza, Grupo Tracbel, CEMIG, Banco BV, Arcelor Mittal, Grupo SADA, entre outros.

“Com Salesforce conseguimos melhorar nosso fluxo de vendas, ganhar inteligência de negócios e automatizar tarefas, agilizando nossas ações e maximizando os resultados”, comenta Gustavo Takamatsu, Diretor de Tecnologia e Inovação do Grupo Tracbel.

Reconhecimento e composição profissional

“Temos o nível mais alto de parceria da Salesforce, que hoje é chamada de Summit Partner. São cerca de 1 milhão de horas em projetos e mais de 195 certificados”, esclarece Passos. “Este ano, fomos reconhecidos como líderes em 4 quadrantes do ISG no ecossistema de Salesforce de acordo com o ISG 2024 Provider Lens, além de termos sido escolhidos como finalistas para 2 prêmios, com reconhecimento internacional, Paragon Award Finalists”, acrescenta.

Nos últimos anos, um passo importante para a empresa para o projeto de scale up, foi a atração de novos executivos com passagens por empresas reconhecidas, sendo a atual diretoria composta por:

Lúcia Leal, responsável por people (RH), com passagens pela BHS e VALE;

Fabiano Macchione, responsável por vendas e marketing, com mais de 20 anos de experiência em vendas de software e mais de 14 anos de Oracle;

Gustavo Passos, especializado em engenharia de soluções, com passagem por grandes empresas como Oracle, VIVO e CSG;

Mauro Oliveira, founder & CEO com passagens por SAP, Microsoft e ORACLE;

Com foco no sucesso do cliente, entrou Débora Araújo em operações, que tem mais de 14 anos de experiência em tecnologia e 10 anos em Salesforce, já foi sócia da CbCloud/Deloitte e trabalhou na Localiza.

“Entrei no time buscando ampliar a qualidade das entregas com foco no sucesso do cliente (melhoria do NPS) da JFOX. O primeiro passo para um projeto de scale up é voltado a uma excelência total em qualidade, implementando uma gestão impecável no delivery, com uma equipe de alta performance”, afirma Débora.

Eventos como estratégia de divulgação

A JFOX esteve pelo 9º ano consecutivo nos EUA para o Dreamforce, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e já está na estrada para compartilhar as inovações absorvidas.

Como parte do plano de crescimento e cobertura regional por todo o Brasil, a empresa, juntamente com a Salesforce, está investindo em eventos (JFOX ON THE ROAD) para divulgação das novas tecnologias, para diversas indústrias.

“Já realizamos um total de 7 eventos este ano em BH, RJ, Fortaleza, Brasília, Salvador e Porto Alegre”, comenta Fabiano Macchione, responsável por vendas e marketing na empresa. “Até o final do ano, iremos organizar mais 4 eventos pelo Brasil", afirma.

“Durante os eventos, apresentamos as novidades das soluções de "AI Enterprise", abordando as inovações em IA e como essa está moldando a maneira como as empresas trabalham, além do impacto nas relações com clientes”, explica Fabiano. “O ponto focal está sendo o Agentforce (Agentes autônomos). Equipes de vendas, marketing e serviços, entre outras áreas, terão agora a oportunidade de se organizarem e trabalharem de forma mais produtiva e inteligente com os agentes IA”, acrescenta.

Para saber mais, basta acessar: https://jfox.com.br/ e Premiações ISG