Perficient, líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que recebeu o prêmio Sitecore Partner Experience de 2024 por Excelência em Práticas Globais. A Sitecore também reconheceu a Perficient e seu cliente com um prêmio Sitecore Experience de Melhor Modernização de Gestão de Conteúdo. Os prêmios foram anunciados antes do Sitecore Symposium, a ocorrer de 15 a 17 de outubro, onde a Perficient irá compartilhar sua experiência em estratégia digital mediante uma série de apresentações e sessões de networking.

Os prêmios anuais Sitecore Experience reconhecem parceiros que demonstraram excelência em estratégia, implementação e suporte de experiência digital, enquanto ajudam equipes de marketing a criar transformações de impacto empresarial ao alavancar a plataforma de experiência digital Sitecore (DXP). O prêmio de Excelência em Práticas Globais da Sitecore de 2024 reconhece a Perficient por construir com sucesso um negócio mundial em torno de sua prática Sitecore, destacando o poder de se adaptar e crescer junto com a Sitecore.

Além disto, a Sitecore homenageou a Perficient e seu cliente, uma das maiores empresas diversificadas de infraestrutura energética dos EUA, com o prêmio Sitecore Experience de Melhor Modernização de Gestão de Conteúdo. A Perficient apoiou a migração do provedor de energia ao Sitecore XM Cloud e ao Sitecore Search para criar uma arquitetura componível e preparada para o futuro que obtém maior agilidade, atualizações de site com mais rapidez e melhor experiência do usuário.

"Estamos animados em receber estes dois prêmios de Excelência em Práticas da Sitecore, ambos servindo como uma comprovação de nosso compromisso inabalável com inovação, crescimento e trabalho em equipe", disse Art Quinn, Diretor Geral de Práticas Sitecore na Perficient. "Este é o quarto ano consecutivo que a Sitecore reconhece a Perficient em seu programa de prêmios para parceiros, e não poderia estar mais orgulhoso de nossas equipes internacionais. Estes prêmios destacam a capacidade da Perficient de se adaptar e prosperar em um panorama digital em constante evolução, ao capacitar nossos clientes com soluções de ponta e impulsionar o sucesso mediante nossa prática da Sitecore."

Ouça a experiência digital da Perficient no Sitecore Symposium

Durante anos, a Perficient e a Sitecore fizeram uma parceria para oferecer às organizações mundiais uma plataforma dinâmica de gestão de conteúdo que pode ser dimensionada em diversos sites e idiomas para criar experiências exclusivas ao cliente. A Perficient fará três apresentações no Sitecore Symposium para debater sua experiência em alavancar a Sitecore Experience Platform, a fim de capacitar marcas na satisfação das demandas de seus clientes.

Revolucionando a experiência digital em saúde: um painel sobre a modernização da DXP - Desde a formação de um roteiro gerenciável com sequenciamento pragmático de projetos até a conexão de plataformas com foco no paciente, que garantem a conformidade com a HIPAA, os líderes de marketing de dois importantes provedores de saúde compartilham como fizeram parceria com a Sitecore e a Perficient para modernizar seus enfoques em experiência digital além do conceito de "porta de entrada digital" para satisfazer as demandas de pacientes.

O viés da IA ??é o novo elefante na sala? - Este painel irá explorar estratégias vitais para fomentar a IA equitativa. Desde lidar com vieses arraigados em dados e algoritmos até moldar estruturas éticas, o painel irá se aprofundar em abordagens viáveis ??para criar sistemas de IA que reflitam e atendam comunidades diversas em todo o mundo.

SEO, GEO, SGE e além do horizonte - Em um panorama digital em rápida evolução, uma meta é consistente para cada site: Atingir e manter a posição mais alta possível para resultados de mecanismos de busca. Durante esta sessão, representantes da Perficient irão discutir como vencer o jogo do algoritmo.

Conecte-se com a Perficient no Sitecore Symposium e apoie a Sociedade Americana contra o Câncer

Além das três apresentações no simpósio, a Perficient irá organizar o primeiro café da manhã para mulheres em âmbito digital no Sitecore Symposium. Apresentado pela Perficient e Sitecore na quinta-feira, 17 de outubro, às 7h CT, o evento irá contar com um grupo de mulheres influentes e líderes do setor que irão compartilhar suas jornadas, conhecimentos e estratégias para o sucesso no panorama digital atual.

Durante todo o evento, especialistas da Perficient e Sitecore estarão disponíveis em um estande no pavilhão de exposição, onde os participantes podem aprender mais sobre como aperfeiçoar suas capacidades organizacionais mundiais com a plataforma Sitecore. A Perficient fará uma doaçãoàSociedade Americana contra o Câncer em nome de cada visitante do estande de exposição e participante do café da manhã para mulheres em âmbito digital.

"Estamos empolgados em retornar ao Sitecore Symposium e demonstrar o premiado conhecimento de nossa equipe sobre a plataforma versátil da Sitecore", disse Mark Ursino, Diretor e MPV da Sitecore / Perficient. "Não importa se você está buscando casos de uso mais recentes para a Sitecore Experience Platform ou se conectando a colegas com ideias semelhantes, a Perficient tem algo para todos no simpósio deste ano."

Como uma premiada parceria Premier Platinum da Sitecore, a Perficient concebeu, implementou e entregou muitos sites de nível empresarial com tecnologia da Sitecore Experience Platform que possibilitam que as empresas se conectem ao clientes e entreguem conteúdo relevante quando e onde precisem. Para saber mais sobre a Sitecore Expertise da Perficient, siga-nos na mídia social.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Nossa equipe de estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros ajuda as maiores empresas e marcas do mundo a avançar com coragem em seus negócios e gerar resultados reais através do poder da tecnologia. Quebramos barreiras, somos obcecados por resultados e forjamos o futuro para nossos clientes. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

