A maioria dos americanos (79%) acredita que as escolas de ensino médio deveriam oferecer educação financeira;

Mais de um em cada quatro (28%) membros da Geração Z não se considera financeiramente letrado, número significativamente maior do que os Millennials (20%), Geração X (19%) e Baby Boomers (10%);

74% dos americanos acreditam que sua situação financeira atual melhoraria se tivessem mais acesso a recursos e educação sobre finanças pessoais;

Adultos nos EUA acham que aulas sobre pontuações de crédito e gestão de dinheiro são algumas das matérias mais úteis para se aprender na escola.

Um novo estudo da FICO, líder global em software de análise, descobriu que 3 em cada 5 americanos (60%), incluindo 50% da Geração Z (idades de 18 a 27 anos), acreditam que finanças pessoais é uma das matérias mais úteis na vida adulta que podem ser ensinadas no ensino médio – mais do que estudos sociais (40%), ciências (37%), línguas estrangeiras (26%), educação física (23%) e artes (15%). De fato, apenas matemática (66%) e inglês (65%) foram considerados mais úteis na vida adulta.

Quase três em cada cinco americanos (59%) acham que as escolas deveriam ser as principais responsáveis por ensinar as pessoas a gerenciar suas finanças, e a maioria (79%) acredita que as habilidades financeiras pessoais deveriam fazer parte do currículo do ensino médio. No entanto, menos da metade dos americanos (46%) dizem que realmente aprenderam habilidades financeiras pessoais na sala de aula.

“Essas lacunas ajudam a explicar por que a alfabetização financeira continua sendo um desafio de longa data,” diz Jenelle Dito, diretora sênior de Serviços ao Cliente na FICO. Mais de um em quatro membros da Geração Z não se considera financeiramente letrado. Isso é significativamente mais alto do que os membros das gerações Millennial (28-43 anos), Geração X (44-59 anos) e Baby Boomer (60-78 anos).

“É particularmente alarmante, considerando que os americanos quase unanimemente acreditam que a alfabetização financeira é importante para alcançar estabilidade financeira e que o acesso a mais educação poderia ajudá-los a melhorar sua situação econômica atual. No entanto, um quarto dos adultos da Geração Z afirma que a falta de habilidades financeiras pessoais os impediu de alcançar seus objetivos financeiros no último ano”, acrescentou ela.

Quase todos (98%) os americanos – incluindo 99% dos adultos da Geração Z – acreditam que a alfabetização financeira é importante para alcançar a estabilidade financeira. Além disso, quase três quartos (74%) dos entrevistados acham que sua situação financeira atual melhoraria se tivessem mais acesso a recursos/educação financeira. Esse número é ainda maior entre os adultos da Geração Z, com 9 em 10 (90%) relatando isso.

Educação sobre Crédito é um Elo Perdido para a Geração Z

Entender como funcionam as pontuações de crédito foi citado pelos adultos da Geração Z como uma das habilidades de alfabetização financeira mais importantes (60%), perdendo apenas para a gestão de uma conta corrente ou poupança (64%). No entanto, muitos jovens adultos podem se sentir despreparados para gerenciar seu crédito de forma responsável.

Embora quase dois terços dos adultos da Geração Z (61%) acreditem que sua pontuação de crédito seja uma representação justa de sua saúde financeira geral, mais de 1 em cada 4 (28%) não se sente no controle de sua pontuação de crédito. Menos da metade (46%) dos adultos da Geração Z verificaram sua pontuação de crédito no último ano para melhorar a saúde financeira e cerca de um em seis (16%) nem sequer sabe onde encontrar essa informação. Cerca de um em cinco (21%) dizem que carecem das ferramentas ou do conhecimento para entender e gerenciar sua pontuação de crédito.

“Garantir que os jovens de hoje tenham acesso a recursos para adquirir conhecimento prático e habilidades para a vida é fundamental para o sucesso futuro deles”, disse Sally Greenberg, CEO da National Consumers League (NCL). “A educação financeira pessoal, incluindo sobre crédito, é essencial para fomentar a próxima geração de consumidores seguros.”

Fechando a Lacuna de Educação sobre Crédito

“A FICO entende que ainda há muito trabalho a ser feito. Continuamos comprometidos em expandir a conscientização sobre as ferramentas e programas que existem para enfrentar essa lacuna. No âmbito de políticas públicas, há legislaturas estaduais exigindo que as escolas incorporem a educação financeira em seus currículos, o que é um passo importante na direção certa,” disse Dito.

Embora a pesquisa da FICO tenha revelado que uma ligeira maioria dos adultos da Geração Z (61%) acha que as escolas deveriam ser as principais responsáveis por educar as pessoas sobre como gerenciar suas finanças, como usar crédito de forma responsável, gerenciar dívidas e poupar para a aposentadoria, 43% disseram que bancos e instituições financeiras deveriam ser os mais responsáveis por fornecer essa educação.

Metodologia

A pesquisa foi conduzida no formato online nos Estados Unidos pela Harris Poll em nome da FICO de 27 a 29 de agosto de 2024, com 2.092 adultos americanos com 18 anos ou mais. Os respondentes da Geração Z tinham de 18 a 27 anos; os Millennials tinham de 28 a 43 anos; a Geração X tinha de 44 a 59 anos; e os Baby Boomers tinham de 60 a 78 anos.

