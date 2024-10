(Year in Infrastructure 2024 da Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a disponibilidade geral de novos recursos de análise de carbono no iTwin Experience para avaliar e mitigar o impacto das emissões de carbono em uma infraestrutura mais sustentável. Com os novos recursos de análise de carbono, os engenheiros de infraestrutura podem simplificar os relatórios de CO2, visualizar facilmente as emissões de carbono cinza e explorar rapidamente alternativas para melhores projetos.

As emissões de carbono cinza são a pegada de carbono de uma instalação antes da construção, ou seja, os gases de efeito estufa emitidos durante o processo de construção. Os recursos de análise de carbono da Bentley permitem uma avaliação abrangente da pegada de carbono de um projeto, desde a extração de matérias-primas até o momento em que ele deixa o local da fábrica - as maiores fontes de emissões de carbono cinza.

“Até 2050, espera-se que as emissões de carbono cinza associadasànova infraestrutura sejam responsáveis por metade da pegada de carbono do mundo - mesmo antes do uso da infraestrutura”, acrescentou Savina Carluccio, Diretora Executiva da International Coalition for Sustainable Infrastructure (ICSI). “Dada a sua contribuição significativa para as emissões globais, o setor deve agir urgentemente para reduzir as emissões de carbono cinza em escala e como parte de esforços mais amplos de descarbonização e ação climática - desde a alavancagem de uma cadeia de valor altamente conectada e colaborativa até o uso de novas tecnologias digitais para permitir a seleção e o uso de materiais alternativos e eficientes em carbono em projetos de infraestrutura sustentável”.

Os novos recursos de análise de carbono da Bentley integram perfeitamente os dados de projeto de um usuário com a ferramenta de avaliação de carbono escolhida pelo usuário. Dessa forma, os profissionais de infraestrutura podem vincular as pegadas de carbono diretamente às suas decisões de projeto e ver como esses impactos mudam dinamicamente em diferentes iterações de projeto.

“As avaliações de carbono devem ser uma prática padrão para projetos de infraestrutura global, mas a comunicação de carbono não é fácil”, disse Chris Bradshaw, Diretor de Sustentabilidade da Bentley Systems. “Utilizar os novos recursos de análise de carbono da Bentley ajudará a transformar a tarefa trabalhosa de relatórios de carbono em um processo suave e automatizado, permitindo que os profissionais de infraestrutura obtenham uma melhor visão dos impactos do carbono e projetem infraestruturas sustentáveis de forma mais rápida e fácil.”

Em geral, a criação de um relatório de análise de carbono é altamente manual, demorada e cara e envolve várias etapas: organização de dados isolados, transformação dos dados em métricas de carbono e produção de um relatório final. O processo é ainda mais desafiador para projetos de infraestrutura grandes e complexos, que normalmente envolvem várias partes interessadas, conjuntos de dados, formatos de dados e materiais de construção.

Os novos recursos de análise de carbono da Bentley ajudam a superar esses desafios, fornecendo:

Quantificação automatizada de materiais: ingestão e agregação automática de dados de projetos e instalações, arquivos e modelos criados com o software da Bentley e outras fontes em um gêmeo digital que fornece uma visão única e simplificada. Ao agrupar de forma inteligente elementos de projeto comuns e utilizar fluxos de trabalho integrados, os volumes e quantidades de materiais ausentes nos arquivos de projeto podem ser calculados automaticamente, eliminando a necessidade de estimativas e planilhas desatualizadas.

Relatórios fáceis a qualquer momento: com apenas um clique do mouse, a integração com a calculadora de pegada de carbono escolhida pelo usuário significa que uma pegada de carbono abrangente e altamente precisa pode ser gerada em minutos. Como todos os dados são armazenados dinamicamente, os usuários podem ajustar a seleção de materiais durante a vida útil de um projeto, criando um processo simples e repetível.

Visualizações 3D integradas: em um modelo 3D em tempo real do gêmeo digital, toda a emissão de CO2 cinza pode ser exibida imediatamente na forma de mapas térmicos simples baseados em nuvens. Isso permite que os usuários explorem alternativas de design e materiais sustentáveis em minutos, criando projetos de maior qualidade durante toda a fase de projeto e construção.

A WSP, líder global em consultoria ambiental e de sustentabilidade, está usando os novos recursos de análise de carbono da Bentley como parte de um programa Early Access lançado no ano passado.

Kelvin Saldanha, Associate Director da WSP, disse: No passado houve desafios significativos na produção de um relatório de carbono para um projeto proposto. Por exemplo, a multiplicidade de métodos utilizados para calcular as emissões de carbono cinza tornou o processo opaco. Além disso, o processo foi demorado, pois cada detalhe teve que ser traduzido em uma avaliação completa de carbono. Com os novos recursos de análise de carbono da Bentley, nossa equipe de projeto ganha maior visibilidade no cálculo, análise e relatório de impactos significativos na pegada de carbono para cada mudança de projeto - em tempo real e com apenas um clique do mouse, que encurta os ciclos de feedback de meses ou semanas para dias. “

Disponibilidade

Os novos recursos de análise de carbono da Bentley estão disponíveis para usuários do iTwin Experience imediatamente e sem custo adicional. Uma licença adicional é necessária para uma calculadora de classificação de CO2 (como EC3 ou OneClickLCA) que os usuários podem comprar diretamente desses fornecedores.

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma Empresa de Software de Engenharia de Infraestrutura.

Fornecemos software inovador para promover a infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossa oferta, baseada na plataforma gêmea digital iTwin para infraestrutura, inclui os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para profissionais geoespaciais e o Bentley Infrastructure Cloud com o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.200 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

