A AITO, uma marca de veículos elétricos inteligentes de alto padrão, participou do Salão do Automóvel de Paris 2024 com uma excelente linha de três veículos elétricos de luxo com alcance estendido (REEV). Combinando “luxo tradicional e luxo tecnológico”, a AITO está introduzindo novos conceitos de luxo para oferecer experiências de mobilidade inteligente de ponta aos consumidores do mundo inteiro. Sob o tema “A inteligência redefine o luxo”, a AITO apresentou sua linha de produtos e inovações, incluindo o AITO 9, o AITO 7 e o AITO 5, juntamente com a plataforma AITO MF e a tecnologia Super Range-extender.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241014676264/pt/

Eurasian Tour with AITO (Photo: Business Wire)

O “Tour Eurasiático com a AITO”, uma expedição de cerca de 15 mil quilômetros desde a Super Fábrica da AITO em Chongqing (China), precedeu a chegada da AITO ao Salão do Automóvel de Paris. A turnê validou o desempenho excepcional dos modelos da AITO em ambientes complexos e desafiadores. Da fábrica ao salão do automóvel, o comboio, com os veículos AITO 9, AITO 7 e AITO 5, viajou por 12 cidades durante 38 dias. A tecnologia de assistênciaàdireção inteligente da AITO gerenciou mais de 8,8 mil quilômetros, mitigando a fadiga provocada ao dirigir durante o Tour.

Como o SUV carro-chefe inteligente para todos os cenários, o AITO 9 mostrou seu desempenho notável em ambientes difíceis durante a expedição. Ele enfrentou as circunstâncias mais exigentes: condições extremas da estrada, temperaturas intensas e terrenos difíceis, desde montanhas de alta altitude até desertos áridos. Graçasàsua tecnologia avançada e recursos de segurança abrangentes, as capacidades do AITO 9 foram rigorosamente testadas em várias dimensões. Reconhecido pelos consumidores e pelo mercado, o AITO 9 alcançou mais de 140 mil pedidos acumulados e 100 mil entregas de unidades nos nove meses seguintes ao seu lançamento, ocupando o terceiro lugar em vendas entre os modelos acima de 60 mil euros no mercado chinês de luxo.

Posicionado como a gama estendida de SUV de conforto de grande porte, o AITO 7 se adapta facilmente a qualquer cenário de viagem em família. Muito elogiado durante o “Tour Eurasiático com a AITO” por sua unificação de espaço e conforto, ele apresenta assentos com gravidade zero, complementados por funções de massagem nos assentos dianteiro e traseiro que aliviam a fadiga na estrada. Criado com aço estampado a quente de grau submarino, o veículo vem de fábrica com oito airbags de segurança e uma bateria com isolamento térmico de cinco camadas de grau aeronáutico para garantir a segurança em todas as condições.

O AITO 5 é um SUV esportivo de médio porte com estilo e desempenho urbano, apresentando um design esportivo com uma silhueta limpa e potente. Projetado sobre um chassi totalmente em liga de alumínio com suspensão dianteira duplo A e suspensão traseira multibraço independentes, ele proporciona um manuseio excepcional, garantindo uma estrutura leve. De 0 a 100 km/h em cinco segundos, o AITO 5 oferece um desempenho impressionante – durante a viagem pelo Leste Europeu, a equipe viveu momentos emocionantes ao volante. Em termos de recursos inteligentes, o veículo é equipado com um sistema de assistência ao motorista, com estacionamento automático, assistência de estacionamento remoto e funcionalidades de ré com rastreamento, proporcionando maior conveniência e segurança.

O desempenho excepcional dos produtos da AITO é impulsionado pela plataforma AITO MF, versátil e em constante evolução. Trata-se da única plataforma do setor capaz de suportar as opções de superautonomia elétrica estendida, bateria elétrica e ultra híbrida. Ela oferece quatro características principais: Segurança inteligente, trem de força diversificado, espaço adaptável na cabine e inteligência de ponta, essa plataforma é a base da tecnologia Super Range-extender. Com uma impressionante eficiência térmica de 45% e uma taxa de conversão de combustível em eletricidade líder do setor de 3,65 kWh/L, a tecnologia Super Range-extender equilibra automaticamente a energia elétrica otimizada por NVM para uma direção urbana suave e silenciosa com reabastecimento de longa distância. Ela também adapta as estratégias de geração de energia com base nos hábitos de direção do usuário, garantindo uma combinação ideal de conforto e economia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241014676264/pt/

Joanna Gong

gongqiong@dsconsulting.com