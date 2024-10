A ANANDAScientific Inc., uma empresa biofarmacêutica focada em pesquisa, anunciou hoje o início de um estudo clínico de avaliação do Nantheia™ ATL5, um medicamento experimental que usa canabidiol (CBD), aproveitando a tecnologia de liberação exclusiva da ANANDA, coadministrado com delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), por seu potencial de eficácia no tratamento do transtorno de uso de opioides (TUO) e da dor crônica concomitantes. (identificador do Clinical Trials.gov: NCT06544291).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241015817929/pt/

(Photo: Business Wire)

O ensaio será conduzido na Escola de Medicina de Yale. O estudo será liderado pelo Investigador Principal dr. Joao P. De Aquino, Diretor do Laboratório de Neurociências da Interação entre Dor e Dependência (PAIN) e Chefe Assistente de Psiquiatria Interna na Escola de Medicina de Yale. O financiamento para este teste é por meio de uma bolsa do Instituto Nacional de Abuso de Substâncias (NIDA).

O objetivo principal desse estudo é investigar o potencial terapêutico do Nantheia™ ATL5, coadministrado com THC, no alívio da dor e do desejo induzido por estímulos em pessoas com TUO e dor crônica. O objetivo secundário é determinar se a adição de uma dose de THC altera de forma independente o efeito do Nantheia™ ATL5 (CBD) sozinho.

Esse será um estudo cruzado, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com participantes que são mantidos em doses estáveis de metadona, designados aleatoriamente para receber doses únicas de Nantheia™ ATL5 (CBD 200mg, 400mg ou placebo), com THC (5mg, 10mg ou placebo).

“Estamos entusiasmados em colaborar com a ANANDA para iniciar esse estudo”, disse De Aquino. “Compreender como o CBD, coadministrado com baixas doses de THC, pode funcionar em conjunto para beneficiar pacientes com TUO e dor crônica pode levar a avanços significativos no tratamento dessas condições debilitantes.”

“Estamos muito satisfeitos por trabalhar com dr. De Aquino e a Escola de Medicina de Yale neste importante estudo para nosso medicamento experimental Nantheia™ ATL5, ” disse Sohail R. Zaidi, Diretor Executivo da ANANDA. “Esse estudo clínico é mais um passo importante em nossos esforços de desenvolvimento clínico focados na dependência de opioides, em que uma terapia não viciante é uma necessidade médica significativa não atendida.”

SOBRE O NANTHEIA™ ATL5

O Nantheia™ ATL5 é um medicamento em fase de investigação que combina canabidiol com a tecnologia de liberação exclusiva do ANANDALiquid Structure™. Estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostram que a tecnologia de liberação Liquid Structure ™ da ANANDA (licenciada a partir da Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd, em Jerusalem, Israel) aumenta a eficácia, a absorção consistente e a estabilidade do canabidiol. O Nantheia™ ATL5 é um produto oral com 100 mg de canabidiol por cápsula de softgel.

Sobre a ANANDA Scientific

A ANANDA Scientific é uma empresa biofarmacêutica líder em pesquisa, focada no desenvolvimento de medicamentos que mudam a vida para transformar a saúde neuropsiquiátrica. Atualmente, a empresa está realizando estudos clínicos de alto calibre para avaliar indicações terapêuticas como o transtorno do estresse pós-traumático, dor, ansiedade, transtorno por uso de opioides e cessação do tabagismo. A tecnologia de liberação patenteada da empresa torna os canabinoides e os compostos derivados de plantas altamente biodisponíveis, solúveis em água e estáveis durante a vida útil. A ANANDA Scientific se dedica a produzir produtos farmacêuticos eficazes e premium que melhoram a vida dos pacientes.

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Tais declarações são baseadas em suposições e expectativas atuais, que podem mudar ao longo do tempo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241015817929/pt/

Para obter mais informações, entre em contato:

ANANDA Scientific Inc.

Chris Moore

chris.moore@anandascientific.com