GITEX GLOBAL -Avaya, líder mundial em CX empresarial, demonstrou hoje sua visão para um futuro de experiência do cliente orquestrado por IA.

Exibido na GITEX Global em Dubai, o conceito de "Administrador de Operações Virtuais" da Avaya destaca a arte do possível, demonstrando como a cooperação entre inteligências humana e artificial pode alterar fundamentalmente a forma como a experiência do cliente é administrada a nível de centros de contatos.

O modelo visual, criado na Avaya Experience Platform™, unifica os dados e as operações do centro de contatos para oferecer informações centralizadas e aumentar o desempenho com um administrador de operações dos centros de contatos virtuais, assessorando e atuando em nome dos líderes dos centros de contatos.

"Enquanto a revolução da IA ??continua se desenvolvendo, está claro que os casos de uso mais atrativos são aqueles que colocam o poder da IA em mãos humanas para conquistar algo que nunca foi possível. Com a Avaya Experience Platform como sua principal plataforma, esta demonstração mostra como a IA pode não apenas unificar dados em um ecossistema comercial conectado, mas usar estas análises para executar orquestração complexa da força de trabalho, dando aos administradores de centros de contatos as ferramentas de que precisam para turbinar o crescimento dos negócios", disse Omar Javaid, Diretor de Produto da Avaya.

O conceito de 'Administrador de Operações Virtuais' aumenta de modo inteligente o papel do administrador de operações humano, que o ajuda a compreender os vastos volumes de dados sendo captados pela gama de aplicativos com foco em CX dos centros de contatos. É possível então oferecer, ou até mesmo tomar de modo automático, ações para melhorar o desempenho dos centros de contatos, com base em parâmetros que podem ser configurados em um ambiente de baixo código / sem código.

Elaborado tendo em mente centros de contatos de grandes empresas, este modelo visual demonstra integração perfeita com aplicativos complexos, altos níveis de conformidade de segurança e capacidade de dimensionamento e atualização com uso de uma combinação de tecnologias locais e baseadas em nuvem.

A inovação CX da Avaya continua

A Avaya vem inovando de forma consistente seu portfólio de soluções de liderança, cumprindo compromissos em dar suporte a grandes clientes ao abordar seus requisitos comerciais em expansão. A estratégia do roteiro de produtos da Avaya se concentra na jornada do cliente, a qual garante a entrega de soluções inovadoras como IA, automação e análise em um ritmo que se ajuste às necessidades específicas de uma empresa.

"Nossos clientes estão buscando equilibrar inovação com crescimento empresarial e ROI, evitando uma 'remoção e substituição' de sua infraestrutura existente. Como resultado, nosso enfoque em Inovação sem disrupção está incorporado em nosso roteiro, concebido para proporcionar recursos modernos e personalizados através da Avaya Experience Platform", disse Javaid.

Os marcos recentes do roteiro da Avaya Experience Platform incluem:

Aprimoramentos na assistência do agente de IA: Reduz o tempo médio de atendimento do agente e o trabalho de documentação pós-chamada, que aumenta a satisfação do cliente e reduz custos de interação. Além disto, realiza detecção de intenção em tempo real, oferece sugestões personalizadas e resume automaticamente as interações, poupando recursos do agente para interações valiosas ao vivo.

Reduz o tempo médio de atendimento do agente e o trabalho de documentação pós-chamada, que aumenta a satisfação do cliente e reduz custos de interação. Além disto, realiza detecção de intenção em tempo real, oferece sugestões personalizadas e resume automaticamente as interações, poupando recursos do agente para interações valiosas ao vivo. Melhorias na jornada unificada do cliente: Oferece uma visão exclusiva para que os agentes vejam todas as interações do cliente, ao combinar interações digitais e de voz no local e em nuvem. Isto auxiliar os agentes a obter mais contexto e evita que os clientes tenham que repetir informações, prevenindo assim silos e experiências desconexas. Com uma visão de 360° das interações, os agentes podem propiciar uma experiência perfeita ao cliente, aumentando a eficiência operacional e a satisfação do mesmo.

Oferece uma visão exclusiva para que os agentes vejam todas as interações do cliente, ao combinar interações digitais e de voz no local e em nuvem. Isto auxiliar os agentes a obter mais contexto e evita que os clientes tenham que repetir informações, prevenindo assim silos e experiências desconexas. Com uma visão de 360° das interações, os agentes podem propiciar uma experiência perfeita ao cliente, aumentando a eficiência operacional e a satisfação do mesmo. Base para orquestração experiente Fornece uma base para orquestração de próxima geração no AXP, impulsionada por nossa recente aquisição da Edify. Ao visar inicialmente casos de uso de voz e autoatendimento, esta integração irá permitir que clientes com implantações no local comecem a aproveitar os recursos de orquestração e automação da nuvem. Isto permite melhor uso de dados de interação para aprimorar tomadas de decisão, que conduzem a melhores experiências de clientes e funcionários.

Fornece uma base para orquestração de próxima geração no AXP, impulsionada por nossa recente aquisição da Edify. Ao visar inicialmente casos de uso de voz e autoatendimento, esta integração irá permitir que clientes com implantações no local comecem a aproveitar os recursos de orquestração e automação da nuvem. Isto permite melhor uso de dados de interação para aprimorar tomadas de decisão, que conduzem a melhores experiências de clientes e funcionários. Ferramenta de migração para nuvem: Ajuda os clientes a fazer a transição de suas soluções Avaya Auraànuvem ao automatizar o processo de migração do local para a nuvem. Isto reduz a dependência de serviços caros, poupa tempo e possibilita que os clientes escolham sua jornada para a nuvem sem interromper as operações comerciais existentes.

A importante presença da Avaya na GITEX Global destaca uma série de demonstrações de tecnologia integrando perfeitamente a IA em todas as facetas da interação com o cliente, transformando centros de contatos tradicionais em centros de experiência dinâmicos. As soluções em exibição, com suporte da Avaya Experience Platform, ajudam as organizações a unificar interações com o cliente em todos os canais, aperfeiçoar a usabilidade de ferramentas com base em IA, otimizar as operações e orquestrar com mais facilidade as jornadas do cliente.

A presença da Avaya na GITEX Global ocorre em parceria com a Sestek e a Cognigy, bem como parceiros de tecnologia adicionais. Visite a Avaya em seu estande no pavilhão Zabeel, no Dubai World Trade Centre entre 14 e 18 de outubro de 2024.

Sobre a Avaya

As empresas são formadas por experiências que proporcionam e, todos os dias, milhões destas experiências são fornecidas pela Avaya. As organizações confiam na Avaya para oferecer soluções inovadoras para algumas de suas ambições e desafios mais importantes, dando a elas a liberdade de envolver seus clientes e funcionários de modo que ofereçam os maiores benefícios comerciais. As soluções de centros de contatos e comunicações da Avaya potencializam experiências imersivas, personalizadas e inesquecíveis ao cliente, que dinamizam o impulso dos negócios. Com a liberdade de escolher sua jornada, não há limite para as experiências que os clientes da Avaya podem criar. Saiba mais em https://www.avaya.com.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Certas declarações discutidas neste comunicado, bem como em outros relatórios, materiais e declarações verbais que a Empresa divulga de tempos em tempos ao público, constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (o "PSLRA"). Em geral, palavras como "antecipar", "estimar", "esperar", "poderia", "pretender", "acreditar", "planejar", "visar", "prever" e expressões semelhantes ou o negativo delas têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas refletem expectativas atuais da administração, objetivos estratégicos, perspectivas comerciais, desempenho econômico antecipado e condição financeira, bem como outros assuntos semelhantes. As declarações prospectivas são inerentemente incertas e sujeitas a várias suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles antecipados ou esperados pela administração da Empresa. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a: a capacidade da Empresa de manter relacionamentos com fornecedores, clientes, funcionários e outros terceiros e autoridades regulatórias; oportunidades de mercado que podem não se desenvolver para soluções e serviços da Empresa da forma que a Empresa antecipa, com a Empresa podendo não ter sucesso em desenvolver novas soluções e serviços inovadores para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas, as normas industriais em evolução e as preferências do cliente; o impacto e o momento de quaisquer medidas de redução de custos e requisitos legais locais relacionados em diversas jurisdições; a eficácia do controle interno da Empresa sobre os controles e procedimentos de relatórios financeiros e divulgação, além do potencial para debilidades materiais adicionais em controles internos da Empresa sobre relatórios financeiros ou outras debilidades potenciais das quais a Empresa não está ciente no momento ou que não foram detectadas; e o impacto de litígios e procedimentos regulatórios. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro, sendo que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente destas declarações. Eventos ou resultados reais estão sujeitos a riscos significativos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da Empresa. Deve ser entendido que não é possível prever ou identificar todos estes fatores. Devido a estes riscos, investidores e analistas não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas a partir da data do documento em que são emitidas. A Empresa se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de indicar quaisquer atualizações ou revisões a qualquer declaração prospectiva resultante de novas informações, eventos futuros ou de outro modo, exceto conforme exigido por lei. Estas declarações constituem as declarações de advertência da Empresa sob a PSLRA.

Fonte: Avaya Newsroom

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241014311187/pt/

Para consultas de mídia:

Relações Públicas da Avaya

corpcommsteam@avaya.com