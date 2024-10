Cuidado pessoal masculino é mercado promissor até 2030

O mercado de cuidados pessoais para homens está em plena ascensão. Estudo promovido pelo Cosmetology, do Grupo Croma, mostra que 72% dos homens brasileiros declararam cuidar da aparência. Por outro lado, a pesquisa da Grand View Research, em 2021, avaliou o mercado de beleza masculino em US$ 30,8 bilhões, com estimativa de crescimento de 9,1% ao ano, até 2030.

Já os dados apresentados pela WGSN, empresa que faz previsões de consumo e comportamento, apontam que 44% dos homens nos EUA compram mais produtos de cuidados com o corpo do que há cinco anos, e 77% compraram um produto de cuidado corporal nos últimos seis meses.

Na outra ponta desse mercado estão as barbearias que, segundo dados da Econodata, são de 5 mil no Brasil. “O homem moderno, até impulsionado pela pandemia e pelo trabalho remoto no vídeo, está cada vez mais preocupado com a aparência”. Essa avaliação é de Anderson Galdino de Lima, barbeiro e instrutor, que tem colaborado na moldagem desse segmento com seus 20 anos de atuação, 15 deles como instrutor de educação no Brasil e no exterior.

Galdino lembra que quando iniciou suas atividades há mais de duas décadas, o que existia eram pequenas barbearias locais. “No início, a barbearia era um setor ainda dominado pela tradição, com técnicas que haviam passado de geração em geração”.

Com a evolução natural do segmento, o profissional detectou uma lacuna no mercado: a falta de capacitação para barbeiros que desejavam evoluir e se destacar em um cenário que se tornou cada vez mais competitivo. Foi então que, em 2008, iniciou sua trajetória como instrutor, fundando uma série de cursos voltados para o aprimoramento técnico dos colegas de profissão. Seus cursos, abrangem desde cortes tradicionais até o design de barba e as mais variadas técnicas de barbear. Os cursos utilizam uma metodologia prática, focada na experiência real de seus alunos.

“Acredito que a prática é o que realmente diferencia um bom barbeiro de um excelente profissional”, afirma. Além disso, o conteúdo atualizado é fruto da sua participação em eventos, feiras do setor e também em especializações no Brasil e na América Latina. Atualmente, Galdino é um profissional reconhecido pelo Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza, premiado com medalha de ouro na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte pelo trabalho, dedicação e empenho junto ao mercado da beleza.

A busca por cuidado pessoal

Por muito tempo, os cuidados pessoais eram considerados um “território feminino”, mas isso mudou drasticamente na última década. Cada vez mais homens estão se conscientizando sobre a importância de cuidar da pele, do cabelo, da barba e da saúde em geral. Na visão do especialista, isso reflete uma evolução da mentalidade masculina em relação ao autocuidado. “Os homens perceberam que cuidar da aparência não é vaidade, mas sim uma questão de bem-estar e autoconfiança”, afirma o barbeiro que é especializado em designer de barba, colorimetria e luzes e transformação capilar.

A mudança de comportamento dos homens não se restringe apenas ao uso de produtos de beleza. Quando se trata da vaidade masculina, os dados do estudo do Grupo Croma, mostram que um dos tabus existentes está sendo superado, é o fato de que cuidar da beleza e usar cosméticos não afeta a masculinidade. Cerca de 71% dos entrevistados afirmam que "podem chamar do que for, mas cuidar da beleza não me deixa menos homem" e 68% declaram que "sou homem e não tenho vergonha disso”. Por isso, Galdino assegura que “as barbearias modernas tornaram-se um verdadeiro refúgio masculino, oferecendo uma experiência que vai muito além do simples corte de cabelo ou barba”.

A importância dos cursos de capacitação

A WGSN prevê um crescimento de US$110 bilhões no mercado de cuidados masculinos até 2030, o que reflete a demanda por serviços de alta qualidade nas barbearias. Para preparar essa oferta, Galdino compartilha em seus treinamentos a sua experiência de empreender no segmento e também a curadoria e a recomendação de uso de cosméticos, loções e cremes para clientes a fim de melhorar e restaurar sua aparência natural.

“O mercado de barbearia está cada vez mais exigente. Hoje, não basta apenas saber cortar cabelo, é preciso entender as necessidades do cliente, saber personalizar os serviços e se atualizar constantemente”, ressalta o profissional.

Para além disso, o especialista assegura que, como em outros setores, o mercado de cuidados masculinos tem sido transformado pela tecnologia e pela inovação. Para ele, as principais marcas de cosméticos têm investido fortemente em pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos inovadores que atendam às necessidades específicas dos homens modernos.

“Os barbeiros que vão se destacar serão aqueles que busquem se aprimorar e oferecer um serviço de alta qualidade”, afirma. Para ele, o mercado está se tornando cada vez mais competitivo, mas também mais promissor para aqueles que estão dispostos a investir em sua formação e se atualizar constantemente.

