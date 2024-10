A Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, anunciou hoje um acordo de desenvolvimento conjunto com a ExxonMobil, uma das maiores empresas integradas de combustíveis, lubrificantes e produtos químicos do mundo, para criar soluções tecnológicas para a cadeia de suprimentos projetadas especificamente para o setor de energia.

Impulsionadas pela crescente demanda por produtos de energia que sustentam a vida moderna, as empresas trabalharão juntas para identificar os desafios da cadeia de suprimentos exclusivos do setor de energia e criar uma possível solução industrial para mitigá-los.

A Kinaxis e a ExxonMobil se concentrarão em uma solução de planejamento de oferta e demanda para o complicado mercado de commodities de combustível, que carece de um padrão setorial e depende muito de planilhas e outros métodos manuais. A solução permitirá o planejamento integrado da refinaria ao cliente com dados oportunos para o planejamento, o equilíbrio e a sinalização mais precisos da oferta e da demanda. Os benefícios incluem visibilidade automatizada dos dados, melhor gerenciamento de estoques e reabastecimento de terminais, além de planejamento aprimorado do cenário de suprimentos, que deverá possibilitar oportunidades de arbitragem e reduzir os custos de suprimentos.

No âmbito de produtos químicos e lubrificantes, as empresas estão desenvolvendo uma solução de planejamento avançado que oferece gerenciamento de restrições de fabricação e logística, juntamente com modelagem e avaliação de cenários.

Por último, o desenvolvimento conjunto se ajustará às soluções estabelecidas de planejamento de vendas e operações, especificamente para operações de upstream, a fim de otimizar o fornecimento, o armazenamento e a movimentação de materiais e ativos para melhorar a utilização e reduzir os custos.

“No ano passado, reunimos todas as atividades e conhecimentos especializados da cadeia de suprimentos da ExxonMobil em uma organização centralizada, criando uma das maiores operações de cadeia de suprimentos do mundo e, com isso, identificamos vazios cruciais na solução para permitir que nossos negócios obtenham valor adicional”, disse Staale Gjervik, presidente da Cadeia de Suprimentos da ExxonMobil Global Services Company. “A colaboração com a Kinaxis, uma das principais fornecedoras de tecnologia de cadeia de suprimentos, é fundamental para fornecer soluções para uma empresa grande e complexa como a nossa.”

“A ExxonMobil está em uma posição única para entender as maiores oportunidades de melhoria das cadeias de suprimento de energia, desde um planejamento mais preciso de vendas e operações, maior agilidade nas operações de campo, gerenciamento eficaz de enormes redes de transporte e adaptação rápida a ambientes regulatórios complexos”, afirmou John Sicard, CEO da Kinaxis. “Há uma necessidade urgente de aumentar a eficiência em cada etapa, desde a extração até o consumo do usuário final, e queremos causar um grande impacto em todo o setor.”

Operando há mais de 140 anos, a ExxonMobil é uma das maiores empresas de energia do mundo. Ela contribuirá com seu profundo conhecimento e experiência no setor de energia, enquanto a Kinaxis aproveitará sua experiência em cadeia de suprimentos líder de mercado e inovação digital para criar técnicas e soluções de software desenvolvidas especificamente para o setor.

